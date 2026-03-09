9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados del mundo: caen las bolsas y aumenta el petróleo

Las bolsas de Asia lideraron las pérdidas, Europa opera en rojo y los futuros de Wall Street anticipan otra jornada negativa, mientras el crudo se dispara por temor a problemas en el suministro: el barril de Brent ya cotiza por encima de los u$s120.

Por
La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados del mundo: caen las bolsas y aumenta el petróleo

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados del mundo: caen las bolsas y aumenta el petróleo

La semana comenzó con un marcado clima de nerviosismo en los mercados financieros internacionales, en un escenario atravesado por la creciente incertidumbre por la guerra en Medio Oriente. Los inversores temen que el conflicto que involucra a Irán se prolongue más de lo previsto inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que elevó la percepción de riesgo global.

Te puede interesar:

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Las primeras señales de tensión llegaron desde Asia, donde las principales bolsas registraron fuertes retrocesos. En Japón, el índice Nikkei 225 se hundió 5,24%, reflejando la preocupación por el posible impacto del conflicto sobre el abastecimiento energético. El país depende casi por completo del crudo proveniente de Medio Oriente, región de la que obtiene cerca del 95% de sus importaciones.

La inquietud también golpeó a Corea del Sur, otro de los grandes compradores de petróleo del mundo. El índice KOSPI terminó la jornada con una caída cercana al 6%, en línea con el deterioro del clima financiero regional.

En China, el impacto fue más moderado pero igualmente negativo. El Shanghai Composite retrocedió 0,7%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cedió 1,4%, en medio de la cautela de los inversores frente a la evolución del conflicto.

El pesimismo se extendió hacia Occidente. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street anticipaban una apertura en baja: el S&P 500 caía 1,12% en las operaciones previas a la apertura, el Nasdaq retrocedía 1,16% y el Dow Jones marcaba una pérdida del 1,24%.

La volatilidad también quedó reflejada en el índice VIX, conocido como el “índice del miedo”, que llegó a escalar alrededor de 12% antes de moderar su avance, aunque sigue indicando que el mercado espera fuertes oscilaciones en los precios de los activos.

Las bolsas europeas también operan con retrocesos generalizados. El Euro Stoxx 50 pierde cerca de 1,8%, mientras que el DAX alemán baja 1,32% y el CAC 40 de Francia cede 1,92%. En Londres, el FTSE 100 muestra un descenso de 1,18%.

Suba del petróleo

En paralelo, el mercado energético atraviesa una jornada de fuertes movimientos. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) llegó a dispararse más de 25% durante la rueda y luego moderó su avance a alrededor de 13,7%, con un precio cercano a los u$s103 por barril, el nivel más alto desde mediados de 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania sacudía al mercado global.

Una dinámica similar se observó en el Brent del Mar del Norte, que también tuvo un salto inicial superior al 24% antes de estabilizarse en una suba de alrededor del 13%, con cotizaciones cercanas a los u$s105 por barril. El temor a interrupciones en la producción o el transporte de crudo en la región explica gran parte de esa escalada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vladimir Putin respaldó a Irán tras la elección del nuevo líder supremo y crece la tensión con Estados Unidos

Putin respaldó a Irán tras la elección del nuevo líder supremo y crece la tensión con EEUU

Tras el bombardeo de Israel, Irán contraatacó y por el impacto de un misil, un hombre murió

Guerra en Medio Oriente: Israel lanzó nuevos ataques contra Beirut

Cancillería había informado que vuelos comerciales de Emirates Airlines traerían a los primeros de los 630 argentinos varados en Medio Oriente.

Argentinos en Dubái negaron que el Estado haya participado en su salida de Medio Oriente: "Lo hicimos todo solos"

Los mercados están en tensión porque el crudo vuelvió a los tres dígitos por la guerra. 

Escalada del petróleo: el crudo superó los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán

play

En medio de las amenazas de EEUU, Mojtaba Khamenei fue confirmado como nuevo líder supremo de Irán

Los bombardeos en el Líbano ya dejaron más de 300 víctimas fatales.

Israel intensificó su ofensiva en el sur del Líbano: al menos 20 muertos

Rating Cero

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?
play

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

últimas noticias

El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

El dólar se mantiene al alza en una jornada caliente marcada por la suba del precio del petróleo

Hace 11 minutos
Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

Hace 20 minutos
Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Hace 42 minutos
Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Hace 43 minutos

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Hace 47 minutos