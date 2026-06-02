Una por una, las mejores formas de hacer rendir el aguinaldo 2026

Claves financieras para transformar el ingreso extraordinario de junio en una herramienta de ahorro, inversión y estabilidad económica durante el segundo semestre.

Se acerca la fecha de cobro de la primera cuota del SAC.

El aguinaldo 2026 vuelve a ubicarse entre los temas económicos más relevantes para millones de trabajadores que esperan el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) durante junio. En un escenario marcado por una inflación más moderada que en años anteriores, pero con un poder adquisitivo todavía bajo presión, especialistas en finanzas personales coinciden en que este ingreso extraordinario puede transformarse en una "herramienta clave" para fortalecer la economía familiar si se utiliza con planificación y objetivos concretos.

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La primera cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 30 de junio de 2026 , aunque la legislación contempla un período adicional de hasta cuatro días hábiles para que las empresas completen el pago. El monto equivale al 50% de la mejor remuneración mensual bruta percibida entre enero y junio , manteniéndose sin cambios respecto de años anteriores. Diversas publicaciones especializadas y fuentes laborales coinciden en que la reciente reforma laboral no modificó ni la forma de cálculo ni la periodicidad del SAC.

La experiencia de los últimos años dejó una enseñanza clara para muchas familias argentinas: los imprevistos económicos pueden aparecer en cualquier momento . Una reparación del automóvil, un problema de salud o una pérdida temporal de ingresos pueden generar dificultades importantes si no existe un respaldo financiero.

Este cobro será una ayuda extraordinaria para muchos bolsillos.

Por ese motivo, numerosos especialistas sugieren destinar parte del aguinaldo a la creación o fortalecimiento de un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos . Este dinero debe mantenerse en instrumentos de bajo riesgo y disponibilidad inmediata .

Entre las alternativas más utilizadas aparecen las cuentas remuneradas, las billeteras virtuales con rendimiento diario y los fondos money market. El objetivo no es maximizar ganancias, sino garantizar acceso rápido a recursos cuando surja una necesidad inesperada.

Aprovechar promociones

El aguinaldo también puede utilizarse para concretar compras importantes que hayan sido previamente analizadas. Electrodomésticos, tecnología, materiales para refacciones del hogar o incluso servicios vinculados a vacaciones suelen presentar descuentos especiales para pagos al contado o financiaciones promocionales.

No obstante, los especialistas remarcan que la clave está en la planificación. Antes de comprar conviene revisar la evolución histórica de precios, comparar ofertas entre distintas plataformas y verificar si las cuotas realmente son sin interés.

Electrodomésticos La compra de electrodomésticos, otra da las opciones para usar parte del ingreso por el aguinaldo. Pexels

Capacitación y formación profesional

Otra tendencia que gana fuerza es destinar parte del aguinaldo a la adquisición de conocimientos. Cursos de programación, análisis de datos, marketing digital, inteligencia artificial, idiomas y herramientas tecnológicas figuran entre las capacitaciones más demandadas.

Consultoras de empleo señalan que las habilidades digitales continúan aumentando su peso dentro del mercado laboral. Asimismo, el dominio del inglés mantiene un rol estratégico para acceder a empleos remotos, posiciones internacionales y mejores niveles salariales.

Saldar deudas

Una de las recomendaciones de los asesores financieros es revisar el nivel de endeudamiento antes de pensar en cualquier gasto. Las deudas de tarjetas de crédito refinanciadas, préstamos personales, adelantos en cuenta corriente y compras financiadas con tasas altas suelen generar un costo financiero superior al rendimiento que puede obtenerse mediante inversiones conservadoras.

Transferencia Bancaria Algunas familias aprovechan este cobro para ponerse al día con los vencimientos. Pexels

Desde esta perspectiva, utilizar parte o la totalidad del aguinaldo para cancelar obligaciones financieras puede representar una rentabilidad indirecta inmediata. Cada peso destinado a reducir intereses evita que el trabajador continúe pagando costos financieros durante los próximos meses, liberando además capacidad de ahorro futura.

Los especialistas sostienen que eliminar una deuda cara equivale a obtener una ganancia segura, sin asumir riesgos de mercado ni depender de la evolución de variables económicas. Por eso, esta opción aparece sistemáticamente entre las prioridades para quienes buscan mejorar su situación financiera.

Fondos comunes de inversión

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) continúan consolidándose como una de las herramientas más accesibles para pequeños ahorristas. La principal ventaja es que permiten ingresar con montos relativamente bajos y delegar la administración del capital en gestores profesionales.

Actualmente existen alternativas para distintos perfiles de riesgo. Los fondos conservadores priorizan liquidez y estabilidad, mientras que otros instrumentos buscan cobertura frente a movimientos cambiarios o ajustes inflacionarios. La posibilidad de operar desde aplicaciones bancarias o plataformas digitales amplió significativamente el acceso a estas inversiones.

Dólares

A pesar de la mayor estabilidad cambiaria observada durante buena parte de 2026, el dólar sigue ocupando un lugar central dentro de la cultura financiera argentina. Para muchos ahorristas continúa siendo un refugio frente a eventuales movimientos económicos o políticos.

dolar blue billetes divisas dolares Hay personas que prefieren ir a lo seguro: comprar divisas. Pexels

Sin embargo, los especialistas aconsejan evitar compras impulsivas y concentradas en una única operación. Una estrategia cada vez más utilizada consiste en dividir el monto disponible y realizar adquisiciones escalonadas durante varias semanas, reduciendo así el riesgo de ingresar al mercado en un momento desfavorable.

Optimizar alternativas

Los asesores coinciden en que no existe una única fórmula válida para todos los trabajadores. De hecho, una de las estrategias más recomendadas consiste en dividir el aguinaldo según distintos objetivos financieros.

Un porcentaje puede destinarse a cancelar deudas, otro a construir un fondo de emergencia y una parte a inversiones de mediano plazo. También resulta razonable reservar un monto para consumo personal, ocio o proyectos familiares.