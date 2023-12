Apriete de Milei: llamó a "los argentinos de bien" a presionar a los legisladores para que aprueben la Ley Ómnibus

El presidente Javier Milei le pidió "a la dirigencia política que abandone las anteojeras ideológicas" y respalde el proyecto de Ley Ómnibus que envió al Congreso para afrontar la emergencia y consideró que si esa iniciativa no se aprueba en el Parlamento, el país afrontará "una crisis de proporciones bíblicas", mientras alentó a "los argentinos de bien" a que "reclamen" a los legisladores la aprobación.

“A pesar de que no prometí un camino de rosas, sino de esfuerzos y sacrificios, la mayoría me correspondió con los votos. El próximo año será duro para todos nosotros, si el programa es obstruido por los mismo de siempre no tendremos las herramientas para evitar una catástrofe”, agregó.

El Presidente remarcó que “depende de todos: de nosotros en el Gobierno, de los dirigentes sindicales y sociales para elegir entre el bienestar general o la preservación de sus intereses, diputados y senadores que deberán ser parte de la solución o seguir siendo del problema y también depende de los argentinos de bien que ven que estamos ante un punto de inflexión de nuestra historia”.

Allí, entonces, lanzó un mensaje con tono amenazante que pareció tener como destinatarios a los diputados y senadores: “Invito a todos los argentinos de bien a que les reclamen a sus representantes la aprobación de la ley, la patria lo necesita”.

Milei mensaje fin de año

Milei, a todo o nada con su DNU y la Ley Ómnibus

Con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, y sin que las presentaciones judiciales hayan logrado -hasta el momento- alguna cautelar que lo suspenda, el Gobierno pondrá el foco en los próximos días en el tratamiento legislativo del megaproyecto de reforma de la actividad del Estado y en el resto de las iniciativas que el Ejecutivo propuso para las sesiones extraordinarias del Congreso.

"Argentinos de bien, estamos por el buen camino...!!! No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente... Viva la libertad carajo", posteó esta mañana el mandatario desde su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), aún desde Mar del Plata, donde asistió al teatro para ver la obra de su pareja Fátima Flórez.

Milei retomó así el concepto de "coimas" que -según su visión- podría recibir la oposición para frenar el DNU y el proyecto de Ley ómnibus, luego de que esta semana el titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, presentara una denuncia para que se investiguen afirmaciones que hizo el mandatario en el mismo sentido durante esta semana.

En la Casa Rosada, la "semana corta" entre la Navidad y el Año Nuevo estuvo marcada por las repercusiones del DNU, por el envío del primer proyecto de Ley al Congreso y la reacción a esas acciones por parte de los gremios que incluyeron una marcha organizada por la CGT y la confirmación del primer paro nacional de esa central obrera para el próximo 24 de enero.