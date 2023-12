Sesiones extraordinarias en el Congreso: cuál será el recorrido que tendrá la Ley Ómnibus

El ministro de Interior, Guillermo Francos , le entregó personalmente el proyecto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quien estará a cargo de la organización del comienzo del debate. Más allá del anuncio, La Libertad Avanza (LLA) mostró cierta desorganización con el tema, al punto que el presidente del bloque libertario, Oscar Zago , confesó que no había leído el proyecto.

"Nos sorprendieron los alcances del paquete enviado al Congreso. No teníamos conocimiento del contenido del proyecto, así que en eso estamos en igualdad de condiciones con los legisladores de la oposición. No creo que se busque darle la suma del poder público al Presidente. Eso no es tan así", reveló en declaraciones radiales.

Las comisiones que analizarán la Ley Ómnibus

El proyecto al que el Gobierno tituló Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos posee 664 artículos que versan sobre distintas temáticas, lo cual abre interrogantes sobre las comisiones que deberán tratarlo, así como de los votos necesarios para aprobarlo, puesto que muchas de las materias a analizar requieren una mayoría especial y no simple para obtener un resultado favorable.

En principio, desde LLA vienen trabajando en la conformación de cuatro comisiones, que son la de Presupuesto, que estaría a cargo del diputado liberal José Luis Espert, Asuntos Constitucionales, Legislación y Relaciones Exteriores. Desde el oficialismo buscan quedarse con las dos últimas.

“Está previsto que a partir de la semana que viene se avance con la conformación de otras comisiones, no está establecido un cronograma. Por ahora hay una idea general y posiblemente en estos días ya va a estar definido un cronograma”, adelantaron desde la Cámara Baja a C5N.com.

La oposición, tanto desde el peronismo como desde el PRO, advirtió que un proyecto de estas características requiere la intervención de más comisiones. El exdiputado del PRO y abogado constitucionalista, Pablo Tonelli, indicó a la prensa que por su amplitud, el proyecto “va a tener que ser girado a no menos de 10 o 12 comisiones, lo que implica en tiempo meses o años para que eso vea la luz”.

En relación al formato que tendrá el tratamiento en comisión, teniendo en cuenta las características del proyecto, se espera que se realice un plenario de comisiones. “Se estima eso, por un tema de tiempo y de las agendas de los funcionarios que serán citados”, aclaran desde el Congreso a este medio.

Cómo será el tratamiento en el Senado

Por el Senado, Victoria Villarruel habilitó siete comisiones para el estudio del proyecto, que son las de Acuerdos, a cargo de Guadalupe Tagliaferri, Asuntos Constitucionales (Edgardo Kueider), Justicia y Asuntos Penales (Juan Carlos Pagotto), Relaciones Exteriores y Culto (Francisco Paoltroni), Presupuesto y Hacienda (Ezequiel Atauche), Legislación General (Bartolomé Abdala), Asuntos Administrativos y Municipales (Daniel Kroneberger).

Cómo viene el poroteo para aprobar la Ley Ómnibus

En relación al poroteo, Martín Menem aseguró en declaraciones televisivas que en el oficialismo poseen los votos y señaló que "hay un importante sector del radicalismo que va a apoyar las medidas" y que "al bloque de Pichetto lo ve acompañando, obviamente con observaciones".

Desde el nuevo bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, adelantan que "si bien hay un deseo de acompañar, eso no significa que no tengan reparos a la ley" y que "quieren conversar cambios". Además, destacan que "esto no se resuelve en una sesión, a pesar de la buena predisposición, va a requerir mucho más tiempo que un mes discutir este proyecto".

Por el lado del radicalismo, se mostraron disconformes con las declaraciones de la máxima autoridad en Diputados. "Arrancó muy optimista Menem el fin de semana. Nosotros tenemos voluntad de discutir la ley y las reformas, pero de ahí a ponernos en la cuenta de un acompañamiento es prematuro", enfatizan. En este sentido, detallan que hay varios temas en los que están en desacuerdo, como la delegación de facultades, la suspensión de movilidad jubilatoria, el aumento de retenciones, la toma de deuda sin límite ni autorización del Congreso, entre las más importantes.

Fuentes parlamentarias aseguran que más allá de la aprobación, lo que sea plantea con esta iniciativa “son las bases de un proyecto que apunta a un cambio sistemático, un mensaje más refundacional”.