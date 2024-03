Apertura de sesiones ordinarias: qué gobernadores no estarán presentes en el Congreso

En medio de un clima de máxima tensión con los gobernadores, el presidente Javier Milei inaugurará este viernes el 142º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación donde varios mandatarios provinciales confirmaron que no estarán presentes en el recinto para escuchar el discurso del jefe de Estado.

Los mandatarios provinciales que no estarán presentes en el Congreso para escuchar el discurso del Presidente son: Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Y quienes hasta el momento siguen evaluando su participación en el mismo refiere a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

gobernadores provinciales Los gobernadores Alberto Weretilneck, Ricardo Quintela, Alfredo Cornejo y Gustavo Melella no estarán presentes en el Congreso.

“Para que me insulten y me falten el respeto, me quedo en mi provincia”, señaló mandatario riojano consigna la información de Ámbito. Quintela es uno de los gobernadores más confrontativos con Milei, producto de cruces discursivos por la creación de la cuasimoneda provincial.

Entre otros motivos que llevan a la ausencia de los gobernadores, Cornejo en debe permanecer en Mendoza por la Fiesta de la Vendimia que se desarrollará durante el fin de semana y el acto central está pautado para el sábado a la noche.

Por su parte, Alberto Weretilneck encabezará el acto de apertura de sesiones de la legislatura de su provincia, en Viedma. “Nos invitaron, pero no estaremos porque unas horas antes tenemos nuestro discurso en la Legislatura”, señalaron desde Río Negro a Ámbito.

En lo que respecta al gobernador fueguino, Melella se encuentra con problemas para viajar durante la jornada por la baja frecuencia de vuelos entre Ushuaia y Buenos Aires. Ademas, el mandatario provincial estará en Tolhuin, en el inicio del año de leyes en el Concejo municipal. “No hay vuelos después, ni desde Río Grande ni desde Ushuaia”, señaló.

Aperturas de sesiones ordinarias: los gobernadores que sí estarán presentes en el Congreso

La lista de los mandatarios provinciales están confirmaron su presencia son: Carlos Sadi (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones).