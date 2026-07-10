Anibal Fernández en TVR: "Están echando a perder todo lo que nos pertenece a los argentinos" El exfuncionario analizó la actualidad política y socioeconómica del país. Si bien fue duro con el oficialismo y cuestionó los destinos de los préstamos recibidos desde el FMI, también fue autocrítico y aseguró que "el peronismo tiene que hacer su mea culpa y hacerse cargo de todas las cagadas que hizo". Por Agregar C5N en









Anibal Fernández en TVR opinó sobre la gestión política y económica de Milei: "La microeconomía no funciona". C5N

Aníbal Fernández pasó por el sillón de los invitados de TVR y disparó contra el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, las privatizaciones y el manejo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el exfuncionario fue autocrítico con el peronismo y sostuvo que el espacio debe "hacerse cargo de todas las cagadas que hizo".

El exjefe de Gabinete fue entrevistado por Juan Di Natale y Carolina Papaleo, por la pantalla de C5N. Criticó el relato del Gobierno sobre los resultados obtenidos y marcó una diferencia entre los números de la macroeconomía y la realidad cotidiana de los argentinos. "Te cuentan que les va bárbaro y que tienen controlado el déficit fiscal, pero la situación real dice otra cosa", afirmó, y agregó: "Vos no podés contar que tu macroeconomía brilla, cuando tu microeconomía, la que le da de morfar al hombre y a la mujer común, no funciona".

En la misma línea, el exfuncionario apuntó contra las privatizaciones impulsadas por la administración de Javier Milei, como la concesión de la Hidrovía. "Van a seguir las entregas de lo que nos pertenece a todos", sostuvo Fernández, quien agregó: "Están echando a perder todo lo que nos pertenece a los argentinos".

Además, volvió a referirse a la deuda con el FMI y cuestionó el destino de los fondos recibidos durante la gestión anterior a la de Alberto Fernández. "El FMI tiene que entender que los primeros u$s45 mil millones que se llevó (Mauricio) Macri nadie sabe dónde están", expresó, y también apuntó contra el respaldo financiero al actual Gobierno al señalar que "los u$s20 mil millones que le terminaron poniendo a este gobierno y los movimientos que están haciendo son pretextos de que están haciendo bien los deberes".

Más allá de sus críticas al oficialismo, Fernández también dirigió su mirada hacia el propio espacio político y reclamó una revisión interna. "El peronismo tiene que hacer su mea culpa y hacerse cargo de todas las cagadas que hizo", planteó el exministro, en una de las frases más fuertes de su paso por TVR.