10 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Anibal Fernández en TVR: "Están echando a perder todo lo que nos pertenece a los argentinos"

El exfuncionario analizó la actualidad política y socioeconómica del país. Si bien fue duro con el oficialismo y cuestionó los destinos de los préstamos recibidos desde el FMI, también fue autocrítico y aseguró que "el peronismo tiene que hacer su mea culpa y hacerse cargo de todas las cagadas que hizo".

Por

Anibal Fernández en TVR opinó sobre la gestión política y económica de Milei: "La microeconomía no funciona". 

C5N

Aníbal Fernández pasó por el sillón de los invitados de TVR y disparó contra el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, las privatizaciones y el manejo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el exfuncionario fue autocrítico con el peronismo y sostuvo que el espacio debe "hacerse cargo de todas las cagadas que hizo".

Milei visitará San Pablo el 25 de julio. 
Te puede interesar:

Milei se enfoca en la agenda regional: viaja a Brasil, Perú y Colombia para reunirse con aliados

El exjefe de Gabinete fue entrevistado por Juan Di Natale y Carolina Papaleo, por la pantalla de C5N. Criticó el relato del Gobierno sobre los resultados obtenidos y marcó una diferencia entre los números de la macroeconomía y la realidad cotidiana de los argentinos. "Te cuentan que les va bárbaro y que tienen controlado el déficit fiscal, pero la situación real dice otra cosa", afirmó, y agregó: "Vos no podés contar que tu macroeconomía brilla, cuando tu microeconomía, la que le da de morfar al hombre y a la mujer común, no funciona".

En la misma línea, el exfuncionario apuntó contra las privatizaciones impulsadas por la administración de Javier Milei, como la concesión de la Hidrovía. "Van a seguir las entregas de lo que nos pertenece a todos", sostuvo Fernández, quien agregó: "Están echando a perder todo lo que nos pertenece a los argentinos".

Además, volvió a referirse a la deuda con el FMI y cuestionó el destino de los fondos recibidos durante la gestión anterior a la de Alberto Fernández. "El FMI tiene que entender que los primeros u$s45 mil millones que se llevó (Mauricio) Macri nadie sabe dónde están", expresó, y también apuntó contra el respaldo financiero al actual Gobierno al señalar que "los u$s20 mil millones que le terminaron poniendo a este gobierno y los movimientos que están haciendo son pretextos de que están haciendo bien los deberes".

Más allá de sus críticas al oficialismo, Fernández también dirigió su mirada hacia el propio espacio político y reclamó una revisión interna. "El peronismo tiene que hacer su mea culpa y hacerse cargo de todas las cagadas que hizo", planteó el exministro, en una de las frases más fuertes de su paso por TVR.

En ese marco, se refirió a la importancia de las PASO y comparó la postura del peronismo, incluso en sus peores momentos, con las decisiones tomadas por la actual gestión. "Tuvimos muchos errores y hay que sanearlos. Pero errores que pongan en riesgo el patrimonio de todos los argentinos, nunca", manifestó el exfuncionario.

En medio de la polémica por la aparición de una bandera de Estados Unidos en Rosario y los festejos por la independencia de ese país en la Ciudad de Buenos Aires, el exjefe de Gabinete se refirió a la actitud del Presidente: "Que abrace la bandera que él quiera. El problema es el menoscabo a la mía. Yo lo que pretendo es que se la reivindique, que la pongan en el lugar que corresponde y que tenga los valores y el reconocimiento que se merece", señaló.

Hacia el final de la entrevista, Fernández también se refirió a la posibilidad de que Javier Milei busque la reelección. Si bien reconoció que el mandatario "tiene todo el derecho" de volver a postularse, dejó una advertencia para los votantes: "Rogaría que lo pensaran cuatro veces antes de que esto vuelva a suceder".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La herramienta primero debe ser aprobada por el Congreso. 

Qué es el shutdown del Estado: el mecanismo que busca utilizar Milei

Novelli y Milei.

Causa $LIBRA: las querellas apelaron y ponen sus expectativas en la Cámara Federal

Milei aseguró que Scaloni debería dar clases de liderazgo en universidades del mundo. 

Milei destacó el "liderazgo" de Scaloni en la Selección: "No es un trabajo para cualquiera"

Milei habló sobre los futuros proyectos en el Congreso. 

Milei defendió la reforma del Banco Central para "preservar el valor de la moneda"

Patricia Bullrich, senadora y exministra de Seguridad de Javier Milei.

Bullrich reconoció que no le gustan las colectoras y lamentó: "No encontramos un sistema mejor"

Lilia Lemoine publicó el mensaje en sus redes sociales. 

Lilia Lemoine cuestionó a García Cuerva tras el Tedeum: "Los discursos son hipócritas y aburridos"

Rating Cero

Matías Alé recordó uno de los peores momentos de su vida.

Matías Alé recordó la insólita decisión que tomó en pleno delirio místico: "Creía que era mi ángel de la guarda"

Paula Robles rompió el silencio.

La inesperada reacción de Paula Robles cuando le preguntaron sobre el escándalo de Juanita Tinelli

María Becerra apareció en el adelanto del documental sobre René Favaloro. 

María Becerra contará la historia que la vincula a René Favaloro en un nuevo documental

Juana Viale se habría enterado de algo que no le gustó nada.

El motivo oculto de la separación de Juana Viale y Yago Lange: qué descubrió la conductora

Tomás denunció a su mamá influencer por maltrato.

Un joven denunció a su madre influencer: "Sobreviví a una narcisista, manipuladora y maltratadora"

Camilota no aguantó la discriminación.

Camilota explotó contra las críticas por vender contenido para adultos: "¿No puedo por gorda?"

últimas noticias

play

Anibal Fernández en TVR: "Están echando a perder todo lo que nos pertenece a los argentinos"

Hace 18 minutos
Matías Alé recordó uno de los peores momentos de su vida.

Matías Alé recordó la insólita decisión que tomó en pleno delirio místico: "Creía que era mi ángel de la guarda"

Hace 26 minutos
Paula Robles rompió el silencio.

La inesperada reacción de Paula Robles cuando le preguntaron sobre el escándalo de Juanita Tinelli

Hace 1 hora
María Becerra apareció en el adelanto del documental sobre René Favaloro. 

María Becerra contará la historia que la vincula a René Favaloro en un nuevo documental

Hace 1 hora
Juana Viale se habría enterado de algo que no le gustó nada.

El motivo oculto de la separación de Juana Viale y Yago Lange: qué descubrió la conductora

Hace 1 hora