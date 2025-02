Alejandro Bercovich reveló que Javier Milei habría cobrado u$s5 millones para promocionar la criptomoneda $Libra

Luego reveló que el empresario en cuestión era Diógenes Casares, experto en finanzas descentralizadas e hijo del empresario Wenceslao Casares, quien afirmó tener conocimientos del entramado detrás de la promoción que realizó Milei con la criptomoneda

“Más de una semana antes, había comenzado a recibir mensajes de amigos sobre un rumor de que se estaba creando una moneda meme centrada en Milei. Al principio, pregunté a algunas personas asociadas con el gobierno, quienes confirmaron que no estaba sucediendo nada de eso. Relajado, les dije a mis amigos que no era real”, se pueden leer en una serie de chats revelados por Casares.

Luego agregó que desde el gobierno argentino le confirmaron que le habían propuesto el lanzamiento de un token que se iba a llamar $afuera que tenía como objetivo recaudar fondos para financiar "la batalla cultural", pero dicha iniciativa no prosperó.

Casares aseguró que siguió con sus consultas y ahí le confirmaron que una persona cercana a Milei habría cobrado una coima para impulsar la criptomoneda $LIBRA. “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de u$s5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto no significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente (aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro) me preocuparon mucho y me hicieron presionar más”, narró.

En su editorial, Bercovich también desmintió que sean menos de 5 mil los estafados con la maniobra, como aseguró Milei este lunes en una entrevista, y afirmó que el hecho es un escándalo que sacude al país y a parte del mundo. "El día de los enamorados, el presidente Javier MIlei promocionó una estafa con criptomonedas que generó a alguien allegado a Milei una ganancia de 110 millones de dólares".