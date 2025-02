Cuáles son los nombres que mencionó Javier Milei sobre el escándalo cripto

En diálogo con TN, Milei detalló su vínculo con Davis: "Lo conocí en una fintech de octubre de 2024. Me dio una propuesta de una estructura para que financie a los que son emprendedores y que por una cuestión de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar este tipo de proyectos que generan crecimiento económico".