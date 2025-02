Milei se desligó de la estafa cripto, responsabilizó a los traders y admitió: "Me comí un cachetazo"

En una extensa entrevista con TN, el mandatario dijo que no tiene nada que ocultar y que por eso puede hablar del tema tranquilamente. "Entiendo que en otro momento la política prefirió esconderse pero yo no tengo nada que ocultar o esconder por lo tanto no tengo ningún problema de dar la cara. Si no das la cara es porque estás sucio", expresó.

Así, la estrategia de Milei para salir de una de las mayores crisis que enfrenta desde su asunción fue victimizarse y responsabilizar a la oposición de aprovechar la situación para atacar a su Gobierno. En ese marco afirmó que tarde o temprano "la espuma va a caer" y va a quedar toda la verdad y la evidencia y la población se va dar cuenta "lo rastrera y miserable que es la política tradicional que está nerviosa porque las encuestas le dan recontra bajo".

“La economía está en franca recuperación. Si estamos en los niveles que estamos ahora para el segundo trimestre la economía va a estar creciendo al 7% y te vas a encontrar con la inflación de 1. La pobreza bajó por debajo del 35%, bajamos más de 20 puntos. Saben que si a este gobierno le va bien ellos no vuelven más. Por eso cualquier cosa que pueden hacer para intentar romper lo van a hacer porque saben que van camino a la extinción", indicó.

Luego comenzó a explicar el escándalo que generó su promoción a la criptomoneda y reconoció que fue el empresario Mauricio Novelli, dueño de la escuela de traders NW Professionals, quien le presentó Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA, quien le acercó la iniciativa de armar una estructura para financiar a emprendedores que no pueden acceder al mercado formal de financiamiento, para "generar crecimiento económico".

"Estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial y la vanguardia tecnológica. Me pareció que era una herramienta interesante para que se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento", aseveró y explicó que por ese motivo le dio promoción al proyecto.

Acto seguido comentó por qué decidió borrar el tuit que dejó fijado durante horas en su cuenta de X. "Una vez que publico el tuit empiezan a aparecer algunos personajes diciendo que me habían hackeado la cuenta, lo cual es falso. Yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. Como un tipo súper entusiasta de la tecnológica, frente a la posibilidad de una herramienta para financiar proyectos de emprendedores agarro y le doy difusión", manifestó.

Y continuó: "En ese contexto hay alguien que dice que me hackearon la cuenta. Eso es mentira. Entonces lo fije para demostrar que efectivamente fui yo el que había tuiteado. Dado esa situación empiezo a ver como se empiezan a generar una serie de comentarios negativos y entonces ante la duda lo que hice fue sacar el tuit. No solo eso, sino que como yo nunca borro los tuits, en ese contexto, desde mi punto de vista cómo se estaba generando ruido ante la duda me corro. Por eso quité el tuit. A mi me parece que no es menor eso".

milei tn cripto

Milei responsabilizó a los inversionistas que cayeron en la estafa

En la entrevista aseguró que es falso que sean más de 40 mil personas las afectadas porque en la inversión había "muchísimos bots" y afirmó que "en el mejor de los casos" la cifra alcanza a las 5 mil personas entre las cuales "las chances de que haya argentinos es muy remota". Además los responsabilizó a las víctimas por comprar la moneda.

"Dada todas las dificultades que implicaba poder participar de este evento, tenías que ser un tipo hiper especializado. Esto no es un tema menor porque los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir son personas que operan con volatilidad. Sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando", subrayó.

"Si vos vas al casino y perdés plata ¿Cuál es el reclamo si vos sabías que tenía esas características? Entonces es muy interesan que aquellos que participaron en esto no solo lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados porque el Estado no juega ningún rol", agregó.

También desmintió haber promocionado la iniciativa para decir que solo la difundió "Yo soy un tecnooptimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y quiero que Argentina se convierta en un faro tecnológico. Toda propuesta que me encuentre que pueda mejorar el financiamiento para lo que serían emprendedores tecnológicos... Es equivalente de Cuando vas a la inauguración de una planta. ¿Vos sos responsable de lo que después sea la operatoria de la planta?", preguntó.

Así dijo que él no cometió ningún error "porque obró de buena fe" pero al mirar las repercusiones políticas que tuvo el hecho reconoció que tiene "algo que aprender". "La lección más interesante de esto que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Cualquiera de los que me conoce sabe que se accedía a mi de la misma manera de cuando no era presidente. Lo que me demuestra esto que tengo que agarrar y levantar los filtros para que no sea tan fácil llegar a mi. La vida tiene estas cosas, a partir de ahora será cuestión de levantar murallas para que sea más difícil llegar a mi".

Asimismo reconoció que no es un experto en criptomonedas y lamentó que "por querer darle una mano a los argentinos" se comió "un cachetazo. "El Estado no perdió nada y no creo que sean más de 5 argentinos que hayan perdido plata. La gran mayoría son estadounidenses o chinos".

Milei afirmó que el escándalo cripto no daña su credibilidad y volvió a pedir que la justicia lo investigue

En otro pasaje de la nota el Presidente volvió a pedir que la justicia lo puede investigar y aseguró que el escándalo no daña su credibilidad porque es un tema vinculado a la tecnología que tiene esa dinámica.

Consultado sobre si cree que le hicieron una "cama" recordó que ordenó la intervención de la Oficina Anticorrupción para que lo investiguen a él y a todos sus funcionarios, algo que, según afirmó, nunca pasó en Argentina.

"Que me investiguen todo lo que quieran. El propio Davis dice que yo no me lleve y no me voy a llevar nada. Yo tengo plena confianza en todos los funcionarios míos. Nosotros creamos una unidad de investigación que investigue y ponga toda la información en manos de la justicia. Las investigaciones dirán que pasó".

