Alberto Fernández, tras los festejos de la Selección argentina: "El homenajeado no era el Presidente, eran los jugadores"

Alberto Fernández habló tras los festejos de la Selección argentina y los cuestionamientos que surgieron en torno al plantel campeón y la Casa Rosada. "El homenajeado no era el Presidente, eran los jugadores" , aseguró en diálogo con Radio 10 y explicó que "les hicimos saber a los dirigentes de AFA que estaba a disposición, pero ellos decidieron otra cosa" .

En ese sentido, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia c ulpó a los organizamos de seguridad de la Ciudad y Nación por la decisión y pidió "disculpas" en nombre de los campeones del mundo a los cientos de miles de hinchas que colmaron las calles y autopistas.

"Fue una fiesta popular como nunca habíamos visto en Argentina. Es un triunfo que ha sido muy importante para toda la Argentina, que es muy futbolera, y me pareció que la mejor forma de hacerlo era facilitarles las cosas. Esto es que pudieran tener el día liberado para salir a la calle, para celebrar", explicó el Presidente.

En esta línea aseguró que si bien sabía que no todos los que salían a la calle iban a ver a la Selección, iban a poder encontrarse en un punto de contacto que era la emoción de salir campeones.

Ante lo comentado por el Chiqui Tapia y la respuesta de Aníbal Fernández le respondió al presidente de la AFA y aseguró que tanto la Nación como la Ciudad le recomendaron que la caravana de la Selección argentina no se dirigiera al Obelisco. "Su tuit me importó un carajo", sostuvo.

En medio de la polémica que desató la cancelación de la caranava y lo mencionado por el presidente de la AFA, Alberto Fernández aseguró que "lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición y ellos decidieron otra cosa, y es muy respetable. Ayer el homenajeado no era el presidente de la República, eran los jugadores".

"Hoy leí en el diario que soy el único presidente que no recibió a un equipo campeón de fútbol, y puede ser. Tal vez tenga que ver con esa decisión que siempre tomé de no mezclar la política con el fútbol. Cuando la política se mete en los clubes es para arruinarle la vida a los hinchas, entonces nunca me quise meter", declaró Fernández.

Por último aclaró que "la Selección es de todos. Lo mejor que tiene Argentina es el pueblo argentino y hay que cuidarle el estómago, el bolsillo y el espíritu. Ayer lo que hicimos fue cuidar el espíritu de nuestra gente. Si la decisión fue no mezclarse con la política, me encanta estar haciendo escuela".

https://twitter.com/alferdez/status/1605315961673883649 Celebro el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a nuestra Selección y al equipo técnico



Millones de argentinos y argentinas en las calles, en un diciembre distinto, que quedará para siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/3W0yG07lrq — Alberto Fernández (@alferdez) December 20, 2022

Aníbal Fernández le contestó a Chiqui Tapia: "No se le entendía cuando hablaba"

Este miércoles el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le pidió "disculpas" a los hinchas por tener que interrumpir el recorrido. "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco. Los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar", escribió Tapia en Twitter.

"Cuando salimos, al poquito tiempo se invadió. Los temores que uno tenía era los que más o menos conociendo el paño sabía que podían suceder, y este es uno de ellos: que se ocupara la calzada en forma muy rápida y nos impidiera avanzar ni siquiera a paso de hombre", explicó Fernández en declaraciones a Radio 10.

"Los jugadores gustosamente subieron a los helicópteros mientras Tapia me amenazaba con el primer tuit, que por supuesto me importó un carajo. Messi, De Paul y Di María ya estaban en el helicóptero", aseguró el ministro.

En un tuit posterior, Tapia agradeció al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y sostuvo que "fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente". Fernández aseguró que "Berni no organizó nada" y todo el operativo fue diseñado por la Nación.