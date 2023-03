Alberto Fernández reivindicó las PASO y dijo que no quiere un candidato puesto a dedo

El presidente Alberto Fernández volvió a reivindicar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y rechazó la idea de que "dos o tres" dirigentes elijan al candidato del Frente de Todos para las próximas elecciones presidenciales. Además, el mandatario aseguró que no aspira a la reelección sino "que el Frente de Todos gane" .

"Mi aspiración no es ser reelecto, sino que el Frente de Todos gane. Si yo soy una buena opción, seré yo (el candidato). Y si hay otra mejor opción, será otro", afirmó durante una entrevista exclusiva con C5N desde la Residencia de Olivos.

Fernández desestimó la opción de elegir un candidato a partir del consenso y se inclinó por las PASO. "Creo que son el único camino claro para que todos puedan participar", expresó el mandatario a Minuto Final.

"Si (Juan) Grabois, Wado (De Pedro), Sergio (Massa), Coqui (Capitanich) quieren ser candidatos, bienvenido sea. ¿Cuál es el problema? El problema es que el candidato lo elijamos entre dos o tres", consideró.

Al ser consultado por los periodistas Mauro Federico y Pablo Ibáñez

El Presidente consideró necesario "poner en valor" lo realizado por su Gobierno, en especial durante la pandemia de Covid-19, y afirmó que "el cerco mediático tapa mucho" de lo realizado en su gestión.

"Creo que tenemos que poner en valor lo realizado durante nuestro Gobierno, lo que pasa es que el cerco mediático tapa mucho de lo que hicimos, que fueron verdaderos logros", advirtió

Fernández consideró que haber ejercido la administración del país durante la pandemia de coronavirus fue "como andar en un pantano”, y reconoció que le hubiese gustado "gobernar en otro tiempo".

"No pudimos imponer nuestra lógica económica. La pandemia llegó en el día 99 de nuestro gobierno. Había entonces indicadores económicos muy buenos, pero tuvimos que cambiar la lógica. La pandemia nos cortó todo pero hicimos lo correcto", señaló el jefe de Estado.

"Francamente creo que me hubiera gustado gobernar en otro tiempo, porque el tiempo de la pandemia es uno que te limita mucho, que te pone límites muy estrictos, difíciles y complejos. Te cambia absolutamente las reglas del juego. Gobernar en la pandemia es lo más parecido a caminar en un pantano: no sabés cuándo caminás y te hundís", agregó.

"Moderación no es tibieza"

Alberto Fernández se defendió de aquellos que lo definen como "tibio" y, si bien reconoció que es "un tipo moderado" y "un hombre común", reivindicó las decisiones que tomó durante diferentes momentos de su gobierno.

"Hay muchos compañeros que me tratan de moderado como si eso fuese sinónimo de tibieza, de blando. La verdad que soy un tipo moderado. Pero yo me banqué el peor tiempo de la historia argentina", sostuvo Fernández.

"A los que dicen eso, yo no los vi cuando me tuve que enfrentar con el Fondo. Y cuando vino la pandemia y tuve que salir a buscar respiradores y construir hospitales, estaba yo solito haciéndolo. O cuando fui a buscar las vacunas, no había nadie atrás mío", sintetizó.

"Quiero hacer un elogio a la moderación porque uno puede hacer todo esto sin épica. Soy un ciudadano común al que le han tocado responsabilidades importantes y, es verdad, no exploto la épica en las decisiones que tomo. Pero miren las decisiones que tomé, mírenlas. Porque en esas decisiones se van a encontrar con decisiones y van a decir 'ojo este tipo'. En ese paquete te pongo el juicio político a la Corte", agregó.

"Las causas contra Cristina son un disparate"

El Presidente consideró que las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner “son un disparate” y afirmó que la exmandataria “es inocente” de las acusaciones que se le formulan.

Además, aseguró que “inhabilitación es sinónimo de proscripción”, al referirse al fallo judicial contra la exmandataria en la causa Vialidad.

NOTICIA EN DESARROLLO...