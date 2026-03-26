26 de marzo de 2026 Inicio
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Axel Kicillof reunió a 60 intendentes en La Plata y prometió repartir parte de los fondos que recupere de Nación

El gobernador bonaerense anunció una nueva demanda judicial contra el Gobierno por el recorte del Pacto Fiscal y denunció un "intento deliberado" del presidente Javier Milei por "transferir la crisis a provincias y municipios".

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Asistieron 62 de los 135 jefes comunales.

Asistieron 62 de los 135 jefes comunales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a más de 60 intendentes en La Plata para anunciar una nueva demanda contra el Estado nacional por el recorte de fondos del Pacto Fiscal. En ese marco, el mandatario prometió distribuir entre los municipios el 16% de los recursos que logre recuperar a través de los reclamos judiciales elevados ante la Corte Suprema de Justicia.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
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Para acceder a este beneficio, los jefes comunales deberán lograr la adhesión de sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero previsto en el Presupuesto provincial. Al respecto, Kicillof detalló: "A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires".

El dirigente aclaró que el dinero destinado a los docentes quedará excluido del eventual reparto de los fondos. "En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación", puntualizó. La próxima audiencia con las autoridades nacionales por la deuda previsional de ANSES ocurrirá el 21 de abril.

Durante su exposición, el titular del Ejecutivo provincial apuntó contra la gestión de Javier Milei. Frente a una audiencia compuesta por dirigentes peronistas y radicales, el mandatario denunció un "intento deliberado" del Presidente por "transferir la crisis a provincias y municipios" a través de sus medidas económicas.

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En esa misma línea, el gobernador responsabilizó a la Casa Rosada por el contexto actual de los distritos. "El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora", manifestó.

Por último, Kicillof garantizó el pago del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con un primer desembolso programado para el 30 de abril.

La cumbre contó con la participación de 62 de los 135 jefes comunales, de diversas fuerzas políticas, frente a la ausencia casi total de los representantes del PRO en el encuentro. La delegación de la Unión Cívica Radical entregó un documento con reclamos puntuales al Ejecutivo.

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