BTS confirmó que tocará en La Plata: cuánto salen las entradas y cuándo estarán a la venta

El fenómeno global del K-pop BTS confirmó su esperado desembarco en la Argentina: el septeto se presentará por primera vez en el país con dos shows en el Estadio Único de La Plata, programados para el viernes 23 y sábado 24 de octubre.
El grupo coreano lanzó su nuevo álbum Arirang, disco que marca su vuelta definitiva a los escenarios. Visitarán Argentina en octubre, en el Estadio Único.
El fenómeno global del K-pop BTS confirmó su esperado desembarco en la Argentina: el septeto se presentará por primera vez en el país con dos shows en el Estadio Único de La Plata, programados para el viernes 23 y sábado 24 de octubre.
Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 10 de abril a través de la plataforma AllAccess, con una instancia de preventa exclusiva para fans que cuenten con la membresía oficial del club Army.
Para acceder a esta etapa, los seguidores deberán registrarse previamente en la app Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16. Al momento de la compra, el sistema solicitará un número de membresía de nueve dígitos. La venta general, en tanto, se habilitará el mismo día una vez que se agote la preventa.
Los shows en La Plata formarán parte del BTS World Tour Arirang, una ambiciosa gira que incluirá escalas en ciudades como Bogotá, Lima, Santiago y São Paulo dentro de su tramo latinoamericano.
A nivel global, el tour recorrerá 34 regiones con más de 80 presentaciones, lo que lo posiciona como el más grande en la historia del grupo y uno de los más importantes que haya tenido el K-pop coreano. Según adelantó la producción, el espectáculo contará con un escenario inmersivo de 360 grados, diseñado para ampliar la capacidad de los estadios y ofrecer una experiencia más cercana al público.
La gira también marcará un momento clave para la banda: será el regreso a los escenarios de sus siete integrantes —RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— tras el ciclo “Permission to Dance on Stage”, que tuvo lugar entre 2021 y 2022.
El puntapié inicial será el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, desde donde comenzará una gira que promete marcar un antes y un después y que tendrá a la Argentina como una de sus paradas más esperadas.
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