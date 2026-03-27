BTS confirmó que tocará en La Plata: cuánto salen las entradas y cuándo estarán a la venta El grupo coreano lanzó su nuevo álbum Arirang, disco que marca su vuelta definitiva a los escenarios. Visitarán Argentina en octubre, en el Estadio Único. + Seguir en







BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata.

El fenómeno global del K-pop BTS confirmó su esperado desembarco en la Argentina: el septeto se presentará por primera vez en el país con dos shows en el Estadio Único de La Plata, programados para el viernes 23 y sábado 24 de octubre.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 10 de abril a través de la plataforma AllAccess, con una instancia de preventa exclusiva para fans que cuenten con la membresía oficial del club Army.

Para acceder a esta etapa, los seguidores deberán registrarse previamente en la app Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16. Al momento de la compra, el sistema solicitará un número de membresía de nueve dígitos. La venta general, en tanto, se habilitará el mismo día una vez que se agote la preventa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dfallaccess/status/2037530555256844795&partner=&hide_thread=false La espera terminó, ARMY! BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN ARGENTINA. La venta general comienza el viernes 10 de abril a las 10 am. Más información: https://t.co/kdSgOCkqAS

##BTS #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG#BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_BUENOSAIRES#BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LATAM pic.twitter.com/sN3p1Alf3N — DF Entertainment (@dfallaccess) March 27, 2026 Los shows en La Plata formarán parte del BTS World Tour Arirang, una ambiciosa gira que incluirá escalas en ciudades como Bogotá, Lima, Santiago y São Paulo dentro de su tramo latinoamericano.

A nivel global, el tour recorrerá 34 regiones con más de 80 presentaciones, lo que lo posiciona como el más grande en la historia del grupo y uno de los más importantes que haya tenido el K-pop coreano. Según adelantó la producción, el espectáculo contará con un escenario inmersivo de 360 grados, diseñado para ampliar la capacidad de los estadios y ofrecer una experiencia más cercana al público.

La gira también marcará un momento clave para la banda: será el regreso a los escenarios de sus siete integrantes —RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— tras el ciclo “Permission to Dance on Stage”, que tuvo lugar entre 2021 y 2022. El puntapié inicial será el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, desde donde comenzará una gira que promete marcar un antes y un después y que tendrá a la Argentina como una de sus paradas más esperadas. BTS en Argentina: cuánto salen las entradas Cabecera norte y sur: $225.000 + S/C

Campo: $350.000 + S/C

Platea A y B: $390.000 + S/C

Platea preferencial A y B: $425.000 + SC BTS en Argentina: lista completa del tour mundial Abril 9 abril – Goyang, Goyang Stadium

11 abril – Goyang, Goyang Stadium

12 abril – Goyang, Goyang Stadium

17 abril – Tokio

18 abril – Tokio

25 abril – Tampa, Raymond James Stadium

26 abril – Tampa, Raymond James Stadium Mayo 2 mayo – El Paso, Sun Bowl Stadium

3 mayo – El Paso, Sun Bowl Stadium

7 mayo – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros

9 mayo – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros

10 mayo – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros

16 mayo – Stanford, Stanford Stadium

17 mayo – Stanford, Stanford Stadium

23 mayo – Las Vegas, Allegiant Stadium

24 mayo – Las Vegas, Allegiant Stadium

27 mayo – Las Vegas, Allegiant Stadium Junio 12 junio – Busan

13 junio – Busan

26 junio – Madrid, Cívitas Metropolitano

27 junio – Madrid, Cívitas Metropolitano Julio 1 julio – Bruselas, King Baudouin Stadium

2 julio – Bruselas, King Baudouin Stadium

6 julio – Londres, Tottenham Hotspur Stadium

7 julio – Londres, Tottenham Hotspur Stadium

11 julio – Múnich, Allianz Arena

12 julio – Múnich, Allianz Arena

17 julio – París, Stade de France

18 julio – París, Stade de France Agosto 1 agosto – East Rutherford, MetLife Stadium

2 agosto – East Rutherford, MetLife Stadium

5 agosto – Foxborough, Gillette Stadium

6 agosto – Foxborough, Gillette Stadium

10 agosto – Baltimore, M&T Bank Stadium

11 agosto – Baltimore, M&T Bank Stadium

15 agosto – Arlington, AT&T Stadium

16 agosto – Arlington, AT&T Stadium

22 agosto – Toronto, Rogers Stadium

23 agosto – Toronto, Rogers Stadium

27 agosto – Chicago, Soldier Field

28 agosto – Chicago, Soldier Field En septiembre 1 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium

2 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium

5 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium

6 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium Octubre 2 octubre – Bogotá

3 octubre – Bogotá

9 octubre – Lima

10 octubre – Lima

16 octubre – Santiago

17 octubre – Santiago

23 octubre – Buenos Aires

24 octubre – Buenos Aires

28 octubre – São Paulo

30 octubre – São Paulo

31 octubre – São Paulo Noviembre 19 noviembre – Kaohsiung

21 noviembre – Kaohsiung

22 noviembre – Kaohsiung Diciembre 3 diciembre – Bangkok

5 diciembre – Bangkok

6 diciembre – Bangkok

12 diciembre – Kuala Lumpur

13 diciembre – Kuala Lumpur

17 diciembre – Singapur

19 diciembre – Singapur

20 diciembre – Singapur

22 diciembre – Singapur

26 diciembre – Yakarta

27 diciembre – Yakarta TOUR BTS 2027: su llegada al país Febrero 2027 12 febrero – Melbourne

13 febrero – Melbourne

20 febrero – Sídney

21 febrero – Sídney Marzo 2027 4 marzo – Hong Kong

6 marzo – Hong Kong

7 marzo – Hong Kong

13 marzo – Manila

14 marzo – Manila