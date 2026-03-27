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BTS confirmó que tocará en La Plata: cuánto salen las entradas y cuándo estarán a la venta

El grupo coreano lanzó su nuevo álbum Arirang, disco que marca su vuelta definitiva a los escenarios. Visitarán Argentina en octubre, en el Estadio Único.

BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata.

BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata.

El fenómeno global del K-pop BTS confirmó su esperado desembarco en la Argentina: el septeto se presentará por primera vez en el país con dos shows en el Estadio Único de La Plata, programados para el viernes 23 y sábado 24 de octubre.

La banda coreana BTS lanzó su nuevo disco y anunciaron que se reencontrarán con sus fans.
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Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 10 de abril a través de la plataforma AllAccess, con una instancia de preventa exclusiva para fans que cuenten con la membresía oficial del club Army.

Para acceder a esta etapa, los seguidores deberán registrarse previamente en la app Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16. Al momento de la compra, el sistema solicitará un número de membresía de nueve dígitos. La venta general, en tanto, se habilitará el mismo día una vez que se agote la preventa.

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Los shows en La Plata formarán parte del BTS World Tour Arirang, una ambiciosa gira que incluirá escalas en ciudades como Bogotá, Lima, Santiago y São Paulo dentro de su tramo latinoamericano.

A nivel global, el tour recorrerá 34 regiones con más de 80 presentaciones, lo que lo posiciona como el más grande en la historia del grupo y uno de los más importantes que haya tenido el K-pop coreano. Según adelantó la producción, el espectáculo contará con un escenario inmersivo de 360 grados, diseñado para ampliar la capacidad de los estadios y ofrecer una experiencia más cercana al público.

La gira también marcará un momento clave para la banda: será el regreso a los escenarios de sus siete integrantes —RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— tras el ciclo “Permission to Dance on Stage”, que tuvo lugar entre 2021 y 2022.

El puntapié inicial será el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, desde donde comenzará una gira que promete marcar un antes y un después y que tendrá a la Argentina como una de sus paradas más esperadas.

BTS en Argentina: cuánto salen las entradas

  • Cabecera norte y sur: $225.000 + S/C
  • Campo: $350.000 + S/C
  • Platea A y B: $390.000 + S/C
  • Platea preferencial A y B: $425.000 + SC

BTS en Argentina: lista completa del tour mundial

Abril

  • 9 abril – Goyang, Goyang Stadium
  • 11 abril – Goyang, Goyang Stadium
  • 12 abril – Goyang, Goyang Stadium
  • 17 abril – Tokio
  • 18 abril – Tokio
  • 25 abril – Tampa, Raymond James Stadium
  • 26 abril – Tampa, Raymond James Stadium

Mayo

  • 2 mayo – El Paso, Sun Bowl Stadium
  • 3 mayo – El Paso, Sun Bowl Stadium
  • 7 mayo – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros
  • 9 mayo – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros
  • 10 mayo – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros
  • 16 mayo – Stanford, Stanford Stadium
  • 17 mayo – Stanford, Stanford Stadium
  • 23 mayo – Las Vegas, Allegiant Stadium
  • 24 mayo – Las Vegas, Allegiant Stadium
  • 27 mayo – Las Vegas, Allegiant Stadium

Junio

  • 12 junio – Busan
  • 13 junio – Busan
  • 26 junio – Madrid, Cívitas Metropolitano
  • 27 junio – Madrid, Cívitas Metropolitano

Julio

  • 1 julio – Bruselas, King Baudouin Stadium
  • 2 julio – Bruselas, King Baudouin Stadium
  • 6 julio – Londres, Tottenham Hotspur Stadium
  • 7 julio – Londres, Tottenham Hotspur Stadium
  • 11 julio – Múnich, Allianz Arena
  • 12 julio – Múnich, Allianz Arena
  • 17 julio – París, Stade de France
  • 18 julio – París, Stade de France

Agosto

  • 1 agosto – East Rutherford, MetLife Stadium
  • 2 agosto – East Rutherford, MetLife Stadium
  • 5 agosto – Foxborough, Gillette Stadium
  • 6 agosto – Foxborough, Gillette Stadium
  • 10 agosto – Baltimore, M&T Bank Stadium
  • 11 agosto – Baltimore, M&T Bank Stadium
  • 15 agosto – Arlington, AT&T Stadium
  • 16 agosto – Arlington, AT&T Stadium
  • 22 agosto – Toronto, Rogers Stadium
  • 23 agosto – Toronto, Rogers Stadium
  • 27 agosto – Chicago, Soldier Field
  • 28 agosto – Chicago, Soldier Field

En septiembre

  • 1 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium
  • 2 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium
  • 5 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium
  • 6 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium

Octubre

  • 2 octubre – Bogotá
  • 3 octubre – Bogotá
  • 9 octubre – Lima
  • 10 octubre – Lima
  • 16 octubre – Santiago
  • 17 octubre – Santiago
  • 23 octubre – Buenos Aires
  • 24 octubre – Buenos Aires
  • 28 octubre – São Paulo
  • 30 octubre – São Paulo
  • 31 octubre – São Paulo

Noviembre

  • 19 noviembre – Kaohsiung
  • 21 noviembre – Kaohsiung
  • 22 noviembre – Kaohsiung

Diciembre

  • 3 diciembre – Bangkok
  • 5 diciembre – Bangkok
  • 6 diciembre – Bangkok
  • 12 diciembre – Kuala Lumpur
  • 13 diciembre – Kuala Lumpur
  • 17 diciembre – Singapur
  • 19 diciembre – Singapur
  • 20 diciembre – Singapur
  • 22 diciembre – Singapur
  • 26 diciembre – Yakarta
  • 27 diciembre – Yakarta

TOUR BTS 2027: su llegada al país Febrero 2027

  • 12 febrero – Melbourne
  • 13 febrero – Melbourne
  • 20 febrero – Sídney
  • 21 febrero – Sídney

Marzo 2027

  • 4 marzo – Hong Kong
  • 6 marzo – Hong Kong
  • 7 marzo – Hong Kong
  • 13 marzo – Manila
  • 14 marzo – Manila
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