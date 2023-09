Alberto Fernández elogió a Massa: "De su generación es el que más se preparó para ser Presidente"

Al mismo tiempo, pidió a los ciudadanos que “no se dejen confundir, que no les vendan espejitos de colores”, ya que “los problemas no se arreglan con una motosierra”. “Si quieren un país con justicia social, voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos seguir por la senda del crecimiento y el desarrollo", subrayó.

En esa misma línea, Fernández volvió a dejar en claro su fiel apoyo a la candidatura del exintendente de Tigre y le pidió a la ciudadanía votar por Massa en los comicios generales que se realizarán el próximo mes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1706723068373049391&partner=&hide_thread=false "Los que somos compañeros solo tenemos que ayudarlo"



Alberto Fernández aseguró que sueña con "entregarle la banda de presidente" a Sergio Massa en diciembre y señaló: "No tenemos ni que fiscalizarlo ni cuestionarlo".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/hzn0CzArIk — Corta (@somoscorta) September 26, 2023

“Quince años atrás, yo dejaba de ser jefe de Gabinete. Renunciaba. ¿Y quién me sucedía? Sergio. Y fui a su juramento. Y después del jurado, nos fundimos en un abrazo y me dijo ’ayudarme, hermano’. Nunca me olvido. Y fue jefe de gabinete”, recordó frente a Massa y agregó: “¿Saben una cosa? Tengo un sueño. Que el 10 de diciembre, la banda puede dársela a Sergio. Que lo pueda abrazar y que me pueda decir ‘ayudame hermano’. Porque los que somos compañeros, solo tenemos que ayudarlo. No tenemos ni que fiscalizarlo, ni tenemos que cuestionarlo. Solo debemos ayudarlo”.

Y concluyó: “Vamos todos a convencer a la Argentina para que Sergio sea el nuevo presidente, el que me suceda”.

Sergio Massa participó de la puesta en marcha de la planta pretratamiento de AySA

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, acompañó a Alberto Fernández en la puesta en marcha de la planta pretratamiento de AySA del Sistema Riachuelo en Dock Sud.

En ese sentido, ponderó las obras que se llevaron a cabo en el último tiempo y dejó en claro que señaló que “lo que falta también lo va hacer un Gobierno peronista”. “Nosotros elegimos invertir porque defendemos el camino del crecimiento y el desarrollo para la Argentina. Les guste o no les guste, lo empezó un gobierno peronista, lo termina un gobierno peronista. Las cloacas, el agua y lo que falta también las va hacer un gobierno peronista”, consideró.

massa 1.JPG

El candidato presidencial, describió que en un momento en que la Argentina se discute que tipo de deuda, en un momento en que convivimos con una deuda que solo sirvió para financiar la fuga de capitales, ver que hay otras deudas que quedan acá enterradas y cambian la vida a nuestra gente y que se repagan sobre la base de la mejora del servicio, de la disminución del gasto en salud, de en la mejora del ingreso de nuestros trabajadores, que dejan de usar el camión cisterna para ir a la casa, de alguna manera es un orgullo enorme”.