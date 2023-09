Sergio Massa: "Lo que falta también lo va a hacer un gobierno peronista"

A su vez agradeció al Banco Mundial, porque "estos son los créditos que sí tienen que tomar los países". No es timba financiera, sino que son las deudas que permiten universalizar servicios", remarcó.

"Nosotros elegimos invertir porque defendemos el camino del crecimiento y el desarrollo para la Argentina. Les guste o no les guste, lo empezó un gobierno peronista, lo termina un gobierno peronista. Las cloacas, el agua y lo que falta tambien las va hacer un gobierno peronista”, consideró Massa.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, describió que "en un momento en que la Argentina se discute que tipo de deuda, en un momento en que convivimos con una deuda que solo sirvió para financiar la fuga de capitales, ver que hay otras deudas que quedan acá enterradas y cambian la vida a nuestra gente y que se repagan sobre la base de la mejora del servicio, de la disminución del gasto en salud, de en la mejora del ingreso de nuestros trabajadores, que dejan de usar el camión cisterna para ir a la casa, de alguna manera es un orgullo enorme".

En otro momento de su discurso, Massa cuestionó a la oposición al destacar que en los últimos cuatro años se construyeron 4 mil km de cloacas, contra 30 km. "Algunos no quisieron, o no pudieron. Yo creo que no pudieron porque tenían otras prioridades, una mirada más financiera", señaló.

Mientras que "hay otros que no van a querer porque no les importa el cuidado de nuestros ríos y el agua corriente", en referencia, sin nombrarlo de manera directa, a Javier Milei.

Puesta en marcha de la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en Dock Sud

Sobre el final, le pidió a los trabajadores que tienen que defender lo propio: "Tienen que defender su derecho a la jubilación para que no vuelvan las AFJP, tienen que defender su derecho a la indemnización y vacaciones pagas, tienen que defender las empresas del estado que les permita tener una carrera para avanzar y tener movilidad social ascendente, tienen que defender la obra pùblica porque es la forma en que le cambiamos la vida a nuestra gente, pero también es la forma que multiplicamos trabajo".