Acto de Milei en Moreno: la provincia desmintió al Gobierno y aseguró que quintuplicó el pedido en seguridad

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, negó que la Provincia haya liberado la zona para el acto de Javier Milei en Moreno, aseguró que habrá 500 efectivos desplegados y acusó a La Libertad Avanza de montar una operación política.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , rechazó este miércoles las acusaciones de La Libertad Avanza sobre una supuesta “zona liberada” en el acto que Javier Milei encabezará en Moreno como cierre de campaña. El funcionario aseguró que la Provincia desplegará un operativo policial cinco veces mayor al solicitado por la Casa Militar y denunció una “operación política” para desviar la atención del caso de las coimas que involucra a la secretaria general de Presidencia.

Vecinos de Moreno repudiaron el acto de Milei en el distrito: "Es una provocación, nos estamos cagando de hambre"

"El pichón de Stalin, Axel Kicillof, renuncia públicamente a brindarnos seguridad a todos los bonaerenses con una convocatoria abierta a dejar zona liberada para ¿Provocar un atentado a la máxima investidura de la República? Llamamos a toda la ciudadanía de bien a estar en estado de alerta", escribió el armador político y candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja .

Las respuesta de Bianco fue contundente: “Qué no mienta Pareja y explique el 3% que se llevaba Karina Milei” . El funcionario detalló que “no solamente van a estar los efectivos que pidieron sino que quintuplicamos el pedido. Va a haber aproximadamente 500 efectivos en toda la zona”.

Luego agregó: “La seguridad del presidente es responsabilidad de la Casa Militar. La policía de la provincia de Buenos Aires funciona como auxiliar ante las solicitudes de la Casa Militar que nos pidió 100 efectivo s y nosotros vamos a estar cuadruplicando o quintuplicando esa cantidad. También enviaremos motos y helicópteros porque queremos resguardar la figura presidencial”.

Bianco también recordó que la Provincia advirtió previamente sobre la elección del predio en Moreno: “Nosotros hemos hecho las advertencias que correspondían respecto de que no era una locación recomendable para que se haga un acto de estas características, mucho más cuando se trata de una figura presidencial”.

Y subrayó que, pese a esas advertencias, el operativo será mayor: “No obstante a eso, nosotros vamos a desplegar un operativo policial mucho más grande al que se nos solicitó de la Casa Militar”.

Para el ministro, el acto en Moreno tiene un doble objetivo, por un lado generar una operación política para tildar al kirchnerismo de violento y por el otro lado desviar el foco de la atención de las denuncias contra Karina Milei.

"Hay un intento de victimización por parte de La Libertad Avanza y un intento de distraer la información respecto a un caso que estaba siendo difundido públicamente que era muy grave respecto de las coimas, del cobro del 3% por parte de la secretaria general, de los audios que se censuraron. Han logrado el objetivo. Ahora estamos hablando del acto en Moreno y no de las coimas de Karina Milei”, expresó.

En paralelo, recordó los incidentes de la semana pasada en Lomas de Zamora y del rol clave que tuvo la policía bonaerense. “En Lomas de Zamora, si no hubiese sido por la policía de Buenos Aires, hubiera sido un desastre también porque fueron regalados. Se les había avisado que era un lugar y un horario inconveniente. No nos quisieron escuchar y sucedieron los incidentes”.

Finalmente, Bianco remarcó que no se oponen al acto presidencial, aunque cuestionó la elección del lugar: “Nosotros no tenemos problemas de que vaya a Moreno, pero se podría haber hecho en un lugar más cómodo, que no requiera tanta seguridad”.

Y cerró con un mensaje a la ciudadanía: “Nosotros le estamos pidiendo a la población que no se acerque al predio. Que vayan los militantes. La forma de repudiarlo a Milei no es con agresión ni con insultos como suelen hacer ellos, sino la forma de repudiarlo es el domingo con el voto popular”.