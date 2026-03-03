3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Pablo Grillo: Casación ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero

El máximo tribunal penal del país rechazó el recurso de queja interpuesto por la defensa y confirmó su procesamiento por lesiones graves agravadas, luego de que hiriera al fotógrafo en la marcha de los jubilados al Congreso.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma— resolvió declarar inadmisible la queja deducida por la defensa del gendarme Guerrero.

La reforma laboral fue aprobada por el Congreso.
Te puede interesar:

Presentaron la primera demanda colectiva contra la reforma laboral

El acusado quedó así procesado por los delitos de delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad en concurso real con el delito de abuso de armas agravado por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad reiterado en cinco oportunidades.

El tribunal consideró que “en el caso existe doble conformidad judicial” y que la defensa particular “no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal” para habilitar la intervención de la instancia extraordinaria.

El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, durante la denominada “marcha en defensa de los jubilados” en las inmediaciones del Congreso Nacional. Según la reconstrucción judicial, Guerrero se encontraba junto a un camión hidrante de la Policía Federal en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Solís cuando efectuó varios disparos con una pistola lanzagases marca “Federal y Halcón”.

A las 17:18:05 horas, uno de esos proyectiles impactó directamente en la cabeza de Pablo Nahuel Grillo, quien se encontraba a unos 50 metros de distancia en posición de cuclillas tomando fotografías.

Pablo Grillo
Pablo Grillo.

Pablo Grillo.

Las pericias balísticas y los análisis de videos aportados por medios de comunicación y organismos como el "Mapa de la Policía" fueron determinantes: el gendarme no disparó en parábola hacia arriba (ángulo de 45°), como ordenan los protocolos de seguridad para que el proyectil pierda energía cinética, sino que lo hizo de forma casi horizontal (1.5° de inclinación), convirtiendo al cartucho de gas en un proyectil letal.

El impacto le provocó a Grillo una fractura expuesta de cráneo y hematomas cerebrales severos que requirieron múltiples cirugías, incluyendo una craneoplastía bilateral.

Solo fue a principios de este año que Grillo fue dado de alta y regresó a su casa en Lanús. Aunque todavía enfrenta secuelas neurológicas y motoras que requieren tratamiento diario, ha recuperado la palabra, la memoria y la capacidad de interactuar.

Este avance le permitió, hace apenas unas semanas, firmar su propio escrito para presentarse como querellante en la causa en tanto “víctima directa de los delitos cometidos por el Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero y demás integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y Ministerio de Seguridad Nacional que se encuentran bajo investigación”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La CGT marchó a Tribunales y judicializa la reforma laboral aprobada por el Senado

Dato estremecedor: en Argentina hubo 43 víctimas de femicidio en lo que va del año

Dato estremecedor: en Argentina hubo 43 víctimas de femicidio en lo que va del año

El bloque del oficialismo logró un nuevo triunfo en el Senado.

El Gobierno celebró la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil: "Un acto de justicia hacia la sociedad"

Se aprobó el Régimen Penal Juvenil.

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Mauricio Novelli junto a Javier Milei.

$LIBRA: la pericia al celular de Novelli confirmó que mantenía conversaciones con Milei

La Justicia ratificó la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma.

Fentanilo contaminado: ratificaron la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma

Rating Cero

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias?
play

De qué se trata El mentalista, la histórica serie de la TV que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con Stephanie Cayo

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con la actriz Stephanie Cayo

Ashley Tisdale, actriz de Disney devenida empresaria y madre en 2026. 

Qué fue de la vida de Ashley Tisdale, la actriz rubia que brilló en Disney con High School Musical

La conductora reveló qué pasaría en 2026 con la figura de Telefe.

"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión

últimas noticias

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

Hace 16 minutos
Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

Hace 16 minutos
Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y declararán 100 testigos.

Juicio oral por ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que era "una tragedia previsible"

Hace 20 minutos
Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

Caso Pablo Grillo: Casación ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero

Hace 22 minutos
Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

Hace 33 minutos