Nancy Pazos aseguró que las elecciones del domingo serán plebiscitarias: "La gente votará por si o por no al rumbo de Javier Milei"

La conductora de Inteligencia Artesanal hizo un repaso de cómo se encuentra el bolsillo de la gente en la previa de los próximos comicios legislativos. "Solo un milagro podría hacer que, en esta situación económica, se convalide lo que está sucediendo", afirmó.

"En esta boleta única, la gente se enfrenta a un 'si' o 'no' a Milei", asguró Nancy Pazos.

La periodista Nancy Pazos aseguró que los próximos comicios legislativos en el país serán "unas elecciones plebiscitarias". "Con poco margen a los matices, lo que se plebiscita el domingo es un 'sí' o un 'no' al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei", sostuvo.

La conductora de Inteligencia Artesanal, en C5N , opinó que las elecciones de este domingo serán un plebiscito aprobatorio o condenatorio a la gestión libertaria. Esta hipótesis la sostuvo al decir que "por eso Milei, después de equivocarse con su principal candidato -por José Luis Espert, en la provincia de Buenos Aires-, tuvo que poner el cuerpo en otros lugares del país" porque diferentes consultoras le aportaron el dato que había un sentimiento creciente de "antimileismo".

"En esta boleta única, la gente se enfrenta a un 'si' o 'no' a Milei" , remató.

Luego, la conductora de Inteligencia Artesanal hizo un repaso de cómo se encuentra el bolsillo de la gente en la previa de estos comicios legislativos y que serán claves para su decisión en las urnas. "Solo un milagro podría hacer que, en esta situación económica, se convalide lo que está sucediendo", dijo.

En primer lugar, Pazos dijo que "uno de cada cinco trabajadores formales están debajo de la línea de la pobreza: unas 4.5 millones de personas". Luego, sosteniéndose en cifras oficiales, aseguró que "entre los desocupados, la pobreza llega al 58.9%".

La periodista también cuestionó el incremento de las tarifas de servicios: "En el AMBA (Gran Buenos Aires), aumentaron un 514%. Se multiplicó por seis el costo de gas, luz y transporte", aseguró.

Por último, para Pazos, la ayuda económica de Estados Unidos tampoco colaboró en este contexto de crisis. "Con toda la guita que está poniendo (Donald) Trump, hace muy pocos días China se convirtió en el primer socio comercial de Argentina", dijo. Por este motivo, el lunes, cuando ya se conozcan los resultados de las elecciones, "vamos a tener que estar muy atentos a los ánimos de Milei y de Trump", cerró la conductora de Inteligencia Artesanal.