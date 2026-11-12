¿Paro de colectivos? Fracasó una audiencia clave entre la UTA y las empresas del AMBA por los salarios El sindicato consideró insuficiente el pago extraordinario de $60.000 y rechazó los incrementos acumulativos previstos hasta enero porque están por debajo de la inflación. Además, reclamó que se contemplen conceptos que el Estado incorporó a la estructura de costos. Por Agregar C5N en









La UTA rechazó la oferta salarial de las empresas de colectivos del AMBA. Redes sociales

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó este jueves, durante una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano, la propuesta de las cámaras empresarias para los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al considerar que los aumentos ofrecidos no alcanzan para recomponer sus ingresos.

El ofrecimiento incluyó una suma no remunerativa de $60.000, que se abonaría durante noviembre, y tres subas remunerativas acumulativas: 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre y 1,5% en enero de 2027. Los porcentajes se calcularían sobre los básicos de convenio y los viáticos diarios vigentes en septiembre pasado.

La conducción de Roberto Fernández consideró imposible cerrar un entendimiento en esas condiciones y dejó asentado su rechazo en el acta: "No aceptaremos salarios que nos condenen a la pobreza", expresó, al reclamar una recomposición que permita sostener dignamente a las familias de los trabajadores frente al aumento del costo de vida.

Los choferes de colectivos reclaman aumentos que acompañen la inflación. Imagen optimizada con IA Uno de los ejes del reclamo fue la distancia entre la cifra ofrecida y los fondos que, según la UTA, ya fueron contemplados por el Estado. El gremio afirmó que la estructura de costos de las líneas de jurisdicción nacional incluyó una previsión de $106.000 por trabajador desde octubre.

Las cámaras justificaron la propuesta en la crisis financiera del sector y en los fondos reconocidos por cada jurisdicción, y advirtieron que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires no contemplaron subas para octubre-diciembre, por lo que un eventual reconocimiento se reflejaría recién desde febrero de 2027.