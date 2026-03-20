20 de marzo de 2026 Inicio
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Donald Trump volvió a cuestionar a la OTAN: "¡Sin EEUU, es un tigre de papel!"

El mandatario estadounidense criticó la falta de apoyo del bloque regional en el conflicto de Medio Oriente y su falta de ayuda para la reapertura del Estrecho de Ormuz, que disparó el precio del petróleo.

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Donald Trump publicó el mensaje en Truth Social. 

Donald Trump publicó el mensaje en Truth Social. 

Reuters

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por la falta de apoyo en el conflicto de Medio Oriente y la reapertura del Estrecho de Ormuz, que disparó el precio del petróleo a valores históricos. "Sin EEUU, es un tigre de papel", sentenció en redes sociales.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
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En sus cuestionamientos al bloque regional, le cuestionó "no unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares". "Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz", agregó Trump.

Renunció el asesor de antiterrorismo de Donald Trump tras asegurar que "Irán no representaba ninguna amenaza" para EEUU

El Director del Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos, Joe Kent, renunció este martes a su cargo tras asegurar, en medio del conflicto en Medio Oriente, que "Irán no representaba ninguna amenaza" para el país.

Mediante una carta enviada al presidente Donald Trump y publicada en su cuenta de X, aseguró no poder "apoyar, en conciencia, la batalla que se libra en Irán", previo a lamentar: “Esta guerra se inició por la presión de Israel y su lobby en Estados Unidos”.

"Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto inmediato. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", señaló el ahora exfuncionario de Donald Trump en X.

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