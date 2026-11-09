9 de noviembre de 2026 Inicio
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Video: Abel Pintos cantó frente al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione y emocionó a todos

El cantante entonó "La llave", una de sus más preciadas canciones, durante la ceremonia que ofició el sumo pontífice dentro del centro residencial, en la que escuchó diversos testimonios de las personas que viven en el lugar.

Por
Abel Pintos

Abel Pintos, presente en el Cottolengo de Don Orione.

El papa León XIV destacó la existencia del Cottolengo Don Orione.
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En la previa del encuentro, el cantante ya había adelantado que tenía “ansiedad” por la fecha y deseaba que llegue. También había contado en Puro Show que él es un hombre de fe: “La emoción fue superlativa cuando me hicieron saber que además me habían considerado para cantarle a él, y junto a él de alguna manera, en un momento maravilloso que vamos a vivir”.

El Santo Padre habló para los fieles en una breve misa, recorrió el lugar y visitar a las personas con discapaciad. Mientras que, Abel también interpretó Alma Misionera, una reconocida canción de iglesia. Luego del emocionante momento, el Papa se retiró del lugar para seguir con su cargada agenda.

Así fue la emotiva llegada del papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole

El papa León XIV arribó al Cottolengo Don Orione en Claypole para caminar por el parque de la institución en donde vive más de 400 personas con discapacidad, visitando distintas casas y talleres del centro de día. También recorrerá un pabellón con residentes postrados y rezará frente al corazón Luis Orione.

A bordo del papamóvil, León XIV saludó a los fieles y arribó al lugar. Allí lo esperaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien le hizo la entrega de un presente: era un mate. El Sumo Pontífice lo recibió con una sonrisa y se sacaron una imagen juntos.

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