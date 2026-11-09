La historia de Marta, la residente del Cottolengo Don Orione que emocionó al papa León XIV "Necesitaba un lugar para vivir y aquí lo encontré", sostuvo la mujer frente al Sumo Pontífice. Definió a la institución como “un faro de luz que iluminó mi vida”. Por Agregar C5N en









Marta contó su historia al papa León XIV.

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione dejó una escena imborrable: la de Marta, una residente, quien contó su historia frente al Sumo Pontífice. "Necesitaba un lugar para vivir y aquí lo encontré", sostuvo la mujer, quien definió a la institución como “un faro de luz que iluminó mi vida”.

"El Cottolengo fue un faro de luz que iluminó mi vida"



Las emotivas palabras de Marta, residente de Don Orione, dedicadas al papa León XIV.



Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/4t8wuOnvzj — C5N (@C5N) November 9, 2026 "Santo padre: me llamo Marta Griselda Torres. Hace muchos años vivo en el pequeño Cottolengo Don Orione. Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral, y mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mis casa y no volvió mas. Quedé con mi papa y mis hermanos, quienes se hicieron cargo de mí", comenzó su relato la residente de la institución situada en Claypole.

Ante un León XIV visiblemente emocionado, contó que "aquí me ayudaron a no sentirme rechazada. Acá me siento tan feliz, pasó todo. Conocí profundamente a Dios a través de las personas que me acompañaron en Don Orione".

Enumeró luego las internaciones, operaciones y tratamientos que tuvo que afrontar durante largos años, y que tras pasar por otras instituciones temporales, "necesitaba un lugar para vivir y aquí lo encontré.". Definió al Cottolengo Don Orione como “un faro de luz que iluminó mi vida. No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida”.

"Yo quería ayudar y no sabía cómo hacerlo, por eso escribí un libro para que mi historia sea conocida y que pueda servir a otras personas que viven una situación parecida, que no se sientan solas, que sepan que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas", agregó.

Finalmente, tras regalarle el libro, le agradeció al Papa por visitar a los residentes, "por habernos elegido y poner la mirada sobre nosotros".