La historia de Marta, la residente del Cottolengo Don Orione que emocionó al papa León XIV

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione dejó una escena imborrable: la de Marta, una residente, quien contó su historia frente al Sumo Pontífice. "Necesitaba un lugar para vivir y aquí lo encontré", sostuvo la mujer, quien definió a la institución como “un faro de luz que iluminó mi vida”.
"Santo padre: me llamo Marta Griselda Torres. Hace muchos años vivo en el pequeño Cottolengo Don Orione. Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral, y mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mis casa y no volvió mas. Quedé con mi papa y mis hermanos, quienes se hicieron cargo de mí", comenzó su relato la residente de la institución situada en Claypole.
Ante un León XIV visiblemente emocionado, contó que "aquí me ayudaron a no sentirme rechazada. Acá me siento tan feliz, pasó todo. Conocí profundamente a Dios a través de las personas que me acompañaron en Don Orione".
Enumeró luego las internaciones, operaciones y tratamientos que tuvo que afrontar durante largos años, y que tras pasar por otras instituciones temporales, "necesitaba un lugar para vivir y aquí lo encontré.". Definió al Cottolengo Don Orione como “un faro de luz que iluminó mi vida. No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida”.
"Yo quería ayudar y no sabía cómo hacerlo, por eso escribí un libro para que mi historia sea conocida y que pueda servir a otras personas que viven una situación parecida, que no se sientan solas, que sepan que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas", agregó.
Finalmente, tras regalarle el libro, le agradeció al Papa por visitar a los residentes, "por habernos elegido y poner la mirada sobre nosotros".