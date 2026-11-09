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Se filtró el momento en que Lali Espósito le dijo sus votos a Pedro Rosemblat en su casamiento

La boda generó repercusión en las redes sociales luego de que comenzaran a circular imágenes de la ceremonia. Un registro llamó especialmente la atención de sus seguidores.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su boda el 31 de octubre en una ceremonia íntima en San Telmo. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su boda el 31 de octubre en una ceremonia íntima en San Telmo. 

  • La pareja celebró su casamiento el sábado 31 de octubre en Buenos Aires.
  • Una vecina registró parte de la ceremonia desde un edificio cercano.
  • El video comenzó a circular en las redes sociales y generó repercusión.
  • La celebración contó con la presencia de artistas, actores y referentes del espectáculo.

Se filtró el momento en que Lali Espósito le dijo sus votos a Pedro Rosemblat en su casamiento: la celebración reunió a familiares, amigos y distintas figuras del espectáculo en una casona histórica de San Telmo. Una grabación realizada desde un balcón permitió conocer parte de las palabras que la artista le dedicó a su pareja.

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El matrimonio de la pareja del año sigue generando repercusiones después de la celebración que tuvo lugar en Casa Carlos, una casona histórica ubicada en el barrio porteño de San Telmo. En las últimas horas, se conoció un video que muestra uno de los momentos más íntimos de la ceremonia: los votos matrimoniales de la cantante.

La registro audiovisual fue realizado por una vecina de la zona desde su balcón y posteriormente difundida en la red social X. Aunque las imágenes no permiten escuchar la totalidad del discurso, sí se distinguen algunas frases que la artista le dedicó al periodista durante el intercambio de promesas.

Como fueron los votos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento

Después de tres años de relación, la cantante y el periodista celebraron su unión el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona de San Telmo con una arquitectura antigua y un entorno que le dio un marco especial al encuentro. La celebración reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. Entre los invitados estuvieron Peter Lanzani, Mery del Cerro, Candela Vetrano, Andrés Gil, Meme Bouquet, Dillom, Juliana Gattas, Justina Bustos y Ofelia Fernández.

En el fragmento que comenzó a circular en las redes sociales, se escucha a la intérprete pronunciar expresiones como "por ser tu mujer" y "las ausencias, las faltas y las decepciones son parte". El registro despertó curiosidad entre los seguidores de la famosa dupla, que rápidamente compartieron el material y comentaron las palabras de la artista.

Por el momento, no trascendió la totalidad de los votos ni el discurso completo que intercambiaron durante la ceremonia. También se conocieron algunas imágenes de los novios durante la jornada. Lali lució un vestido de novia de estilo sencillo, mientras que Pedro Rosemblat eligió un traje beige. Con el correr de los días, comenzaron a circular nuevas fotografías y videos de la celebración, que permitieron conocer detalles de una ceremonia que la pareja había mantenido en un ámbito reservado.

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