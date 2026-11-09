El multitudinario traslado del papa León XIV en el papamóvil rumbo al Pequeño Cottolengo Don Orione

El Sumo Pontífice tendrá una reunión con los operadores y personas asistidas del centro residencial de Claypole. A las 11:30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

En su primera actividad de este lunes , el papa León XIV llegó puntual al Cottolengo Don Orione, mientras lo esperaba una multitud de fieles que lo estaba esperando en las calles de en Claypole.

León salió de la Nunciatura, en Recoleta, y partió hacia el Cottolengo en un auto blindado. Metros antes de arribar a destino, se subió al papamóvil y realizó el último tramo saludando a todos los que lo esperaban. Su arribo estaba pactado para las 9:15 para ser parte de una reunión con los operadores y personas asistidas del centro residencial, pero lo hizo minutos antes de las nueve de la mañana.

En las afueras del Cottolengo, miles de files lo recibieron con aplausos, carteles y expresiones de afecto por parte de todos los vecinos que estuvieron esperando la llega de León XIV , quien se convirtió en el primer para en pisar suelo argentino luego de 39 años, cuando Juan Pablo II fue el último Papa en visitar la Argentina en abril de 1987.

Luego de bajarse del papamóvil, el Santo Padre saludó a los fieles que se acercaron y luego lo hizo con al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que le regaló un mate. El mandatario está acompañado por el diputado provincial Mariano Cascallares y por el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani.

Muy emocionado, el Papa escuchó el breve discurso del obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, quien le dio la bienvenida y también prestó con mucha atención a Marta, una residente del Cottolengo con quien terminó teniendo un breve acercamiento e intercambiaron unas palabras.

Tal como estaba previsto, el artista argentino, Abel Pintos le cantó La Llave al papa León XIV ante unas 400 personas que se acercó para vivenciar la experiencia de estar cerca del Santo Padre.

Papa León XIV en Argentina: cómo será la agenda de este lunes

Luego de su paso por el Cottolengo, a las 11.30, el papa León XIV encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Para esa celebración está prevista la participación de distintos artistas y agrupaciones musicales, entre ellos Abel Pintos, Los Olmos, Athenas y Vero Sanfilippo.

Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica. Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.