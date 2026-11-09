9 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El multitudinario traslado del papa León XIV en el papamóvil rumbo al Pequeño Cottolengo Don Orione

El Sumo Pontífice tendrá una reunión con los operadores y personas asistidas del centro residencial de Claypole. A las 11:30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

Por
El papa León XIV llegó a las 9 de la mañana al Cottolengo Don Orione en Claypole

El papa León XIV llegó a las 9 de la mañana al Cottolengo Don Orione en Claypole

En su primera actividad de este lunes, el papa León XIV llegó puntual al Cottolengo Don Orione, mientras lo esperaba una multitud de fieles que lo estaba esperando en las calles de en Claypole.

Te puede interesar:

Seguí en vivo la llegada de León XIV al Monumento de los Españoles para la Santa Misa

León salió de la Nunciatura, en Recoleta, y partió hacia el Cottolengo en un auto blindado. Metros antes de arribar a destino, se subió al papamóvil y realizó el último tramo saludando a todos los que lo esperaban. Su arribo estaba pactado para las 9:15 para ser parte de una reunión con los operadores y personas asistidas del centro residencial, pero lo hizo minutos antes de las nueve de la mañana.

En las afueras del Cottolengo, miles de files lo recibieron con aplausos, carteles y expresiones de afecto por parte de todos los vecinos que estuvieron esperando la llega de León XIV, quien se convirtió en el primer para en pisar suelo argentino luego de 39 años, cuando Juan Pablo II fue el último Papa en visitar la Argentina en abril de 1987.

Luego de bajarse del papamóvil, el Santo Padre saludó a los fieles que se acercaron y luego lo hizo con al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que le regaló un mate. El mandatario está acompañado por el diputado provincial Mariano Cascallares y por el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani.

Tal como estaba previsto, el artista argentino, Abel Pintos le cantó La Llave al papa León XIV ante unas 400 personas que se acercó para vivenciar la experiencia de estar cerca del Santo Padre.

Papa León XIV en Argentina: cómo será la agenda de este lunes

Luego de su paso por el Cottolengo, a las 11.30, el papa León XIV encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Para esa celebración está prevista la participación de distintos artistas y agrupaciones musicales, entre ellos Abel Pintos, Los Olmos, Athenas y Vero Sanfilippo.

Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica. Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV destacó la existencia del Cottolengo Don Orione.
play

Visita del papa León XIV: qué es y cómo funciona el Cottolengo Don Orione

Una multitud se hizo presente en Palermo para la misa del papa León XIV. 

Crece la expectativa y miles de personas esperan la llegada de León XIV para la misa en la Ciudad

play

El papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione: "Deseo que Argentina sea capaz de grandes obras de caridad"

Papa León XIV junto a Javier Milei en el primer encuentro en Argentina.

Difundieron las fotos de los regalos que Milei le entregó a León XIV

Abel Pintos, presente en el Cottolengo de Don Orione.

Abel Pintos cantó frente al papa León XIV y emocionó a todos

Marta contó su historia al papa León XIV.

La historia de Marta, la residente del Cottolengo Don Orione que conmovió al Papa

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su boda el 31 de octubre en una ceremonia íntima en San Telmo. 

Se filtró el momento en que Lali Espósito le dijo sus votos a Pedro Rosemblat en su casamiento

Mauro Icardi dentro de su mansión en Nordelta durante el allanamiento de la Policía bonaerense.

Allanaron a Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara por lesiones a su hija Francesca

Emanuel Noir se mostró arrepentido de haber agredido a un agente policial.

El cantante de Ke Personajes rompió el silencio tras su detención en Entre Ríos: "Me equivoqué, soy humano"

Osvaldo Laport y Viviana Sáez se mudaron a una casa en Benavídez con muelle propio y salida directa al río Luján.

Salida al río y una entrada única: así es la casa de Osvaldo Laport

Manuela Pal construyó una extensa trayectoria en la televisión, el teatro y la ficción argentina.

Qué fue de la vida de Manuela Pal, una de las "villanas" de Casi Ángeles

La habitación de Flavia Palmiero se destaca por su amplitud, los tonos neutros y una decoración de estilo moderno.

Elegancia funcional y mucho orden: como es la habitación de Flavia Palmiero

últimas noticias

play
El papa León XIV destacó la existencia del Cottolengo Don Orione.

Visita del papa León XIV: qué es y cómo funciona el Cottolengo Don Orione

Hace 29 minutos
Una multitud se hizo presente en Palermo para la misa del papa León XIV. 

Crece la expectativa y miles de personas esperan la llegada de León XIV para la misa en la Ciudad

Hace 38 minutos
play

El papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione: "Deseo que Argentina sea capaz de grandes obras de caridad"

Hace 45 minutos
Papa León XIV junto a Javier Milei en el primer encuentro en Argentina.

Difundieron las fotos de los regalos que Milei le entregó a León XIV

Hace 48 minutos
El nuevo equilibrio frena la agenda fiscal de Trump.

Combustible y conflicto externo: los factores que sellaron la caída de Trump en el Capitolio

Hace 52 minutos