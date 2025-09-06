Zelenski rechaza reunirse con Putin en Moscú: "Puede venir él a Kiev" El presidente de Ucrania consideró que la invitación del líder ruso es un intento de prolongar la guerra. "No puedo ir a la capital de este terrorista", lanzó. Por







Volodímir Zelenski. © Reuters.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó tajantemente la propuesta de Vladímir Putin de reunirse en Moscú y consideró que la invitación formulada por el mandatario ruso es un intento de prolongar la guerra. "Puede venir él a Kiev", respondió en una entrevista con la cadena ABC.

Zelenski justificó su negativa a viajar a Rusia al explicar que le resulta imposible visitar Moscú mientras su país está siendo atacado. "No puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo el fuego de misiles, bajo ataques cada día. No puedo ir a la capital de este terrorista. Es comprensible y él lo entiende", declaró.

Además, el presidente ucraniano expresó en inglés su desconfianza hacia Putin, acusándolo de "jugar" con Estados Unidos y de utilizar la propuesta de reunión como una táctica para dilatar las negociaciones de paz.

La desconfianza de Zelenski se fundamenta en la continua agresión rusa. A través de las redes sociales, el presidente ucraniano denunció que, solo en lo que va de septiembre, Rusia ha lanzado más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta 50 misiles contra su país. Estas acciones contradicen las supuestas intenciones de Putin de buscar un fin a la guerra.

"Si no quieres que se celebre ninguna reunión, entonces invítame a Moscú", sentenció el presidente ucraniano, dejando en claro que no acepta la invitación como una oferta genuina para el diálogo, sino como una maniobra política que evita una verdadera negociación de paz.