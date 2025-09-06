6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Zelenski rechaza reunirse con Putin en Moscú: "Puede venir él a Kiev"

El presidente de Ucrania consideró que la invitación del líder ruso es un intento de prolongar la guerra. "No puedo ir a la capital de este terrorista", lanzó.

Por
Volodímir Zelenski.

Volodímir Zelenski.

© Reuters.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó tajantemente la propuesta de Vladímir Putin de reunirse en Moscú y consideró que la invitación formulada por el mandatario ruso es un intento de prolongar la guerra. "Puede venir él a Kiev", respondió en una entrevista con la cadena ABC.

Vladimir Putin desafió a Zelenski: Si está listo, que venga a Moscú
Te puede interesar:

Putin desafió a Zelenski: "Si está listo, que venga a Moscú"

Zelenski justificó su negativa a viajar a Rusia al explicar que le resulta imposible visitar Moscú mientras su país está siendo atacado. "No puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo el fuego de misiles, bajo ataques cada día. No puedo ir a la capital de este terrorista. Es comprensible y él lo entiende", declaró.

Además, el presidente ucraniano expresó en inglés su desconfianza hacia Putin, acusándolo de "jugar" con Estados Unidos y de utilizar la propuesta de reunión como una táctica para dilatar las negociaciones de paz.

La desconfianza de Zelenski se fundamenta en la continua agresión rusa. A través de las redes sociales, el presidente ucraniano denunció que, solo en lo que va de septiembre, Rusia ha lanzado más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta 50 misiles contra su país. Estas acciones contradicen las supuestas intenciones de Putin de buscar un fin a la guerra.

"Si no quieres que se celebre ninguna reunión, entonces invítame a Moscú", sentenció el presidente ucraniano, dejando en claro que no acepta la invitación como una oferta genuina para el diálogo, sino como una maniobra política que evita una verdadera negociación de paz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Parubii era partidario de que Ucrania se sumara a la Unión Europea.

Ucrania: asesinaron a tiros al expresidente del Parlamento y buscan al atacante

Trump contempla medidas medidas severas para Moscú. 

Trump amenaza con una "guerra económica" contra Rusia si Putin no acuerda un alto al fuego con Ucrania

Los escalofriantes detalles de la muerte de Dan Rivera

Revelan la causa de muerte de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

Nicolás Maduro vestido de fajina.

Tras la advertencia de EEUU, Maduro intenta que el conflicto no escale: "Respeto a Trump, lo invito a dialogar"

Una mujer arriesgó su vida y cayó 18 metros para salvar a su perro: Me agarré instintivamente a su arnés

Una mujer arriesgó su vida y cayó 18 metros para salvar a su perro: "Me agarré instintivamente a su arnés"

Las playas fueron cerradas de inmediato por precaución.

Tragedia en Australia: murió un surfista tras ser atacado por un tiburón

Rating Cero

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.

Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso.
play

Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.
play

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

 Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre, una miniserie que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

Con solo 3 capítulos: Netflix estrenó Katrina, contra viento y marea, el documental que sorprende a todos

últimas noticias

play

Video: manejaban borrachos y chocaron contra los surtidores de una estación de servicio

Hace 1 hora
Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

Hace 1 hora
play
Vélez alcanzó su título número 19 en la historia del club.

Vélez campeón de la Supercopa Argentina: superó por 2-0 a Central Córdoba (SdE) en Rosario

Hace 1 hora
El neerlandés logró su 45ª pole con Red Bull, y superó a Sebastian Vettel.

Verstappen voló en Monza y realizó la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1

Hace 1 hora
Volodímir Zelenski.

Zelenski rechaza reunirse con Putin en Moscú: "Puede venir él a Kiev"

Hace 1 hora