Ucrania: asesinaron a tiros al expresidente del Parlamento y buscan al atacante El diputado Andrii Parubii, quien lideró el Congreso desde 2016 hasta 2019, fue tiroteado este sábado en la ciudad de Leópolis. "Se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios en la búsqueda del asesino", aseguró el presidente Volidimir Zelenski.







Parubii era partidario de que Ucrania se sumara a la Unión Europea. Redes sociales

El diputado ucraniano y expresidente del Parlamento Andrii Parubii fue asesinado a tiros este sábado por la mañana en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país, y el presidente Volodimir Zelenski prometió que se emplearán "todas las fuerzas y medios necesarios" para atrapar al autor del crimen.

La Policía de Ucrania recibió una llamada cerca del mediodía, hora local, donde se alertaba de un tiroteo en el distrito Frankivskyi que había dejado una persona fallecida. Aunque en un primer momento no trascendió su identidad, los reportes hacían referencia a "una personalidad pública y política y bastante conocida".

El propio presidente Zelenski confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Leópolis. Andrii Parubii fue asesinado", indicó.

"Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Todas las fuerzas y medios necesarios se están empleando en la investigación y búsqueda del asesino", agregó. Según los registros de cámaras de seguridad, la persona que le disparó iba en bicicleta, vestida como un repartidor de delivery.

Ukraine's Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) August 30, 2025 El atacante se acercó a Parubii por detrás y le disparó en la espalda. Los medios locales indicaron que el diputado recibió cinco impactos de bala, pero la Policía encontró siete casquillos. Tras el tiroteo, escapó del lugar en la misma bicicleta eléctrica en la que llegó.

Parubii, de 54 años, era un político conocido a nivel nacional, partidario de estrechar los lazos entre Ucrania y la Unión Europea. Antes de liderar el Parlamento, cargo que ocupó entre 2016 y 2019, fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa en 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea.