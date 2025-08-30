Ucrania: asesinaron a tiros al expresidente del Parlamento y buscan al atacante

El diputado ucraniano y expresidente del Parlamento Andrii Parubii fue asesinado a tiros este sábado por la mañana en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país, y el presidente Volodimir Zelenski prometió que se emplearán "todas las fuerzas y medios necesarios" para atrapar al autor del crimen.
La Policía de Ucrania recibió una llamada cerca del mediodía, hora local, donde se alertaba de un tiroteo en el distrito Frankivskyi que había dejado una persona fallecida. Aunque en un primer momento no trascendió su identidad, los reportes hacían referencia a "una personalidad pública y política y bastante conocida".
El propio presidente Zelenski confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Leópolis. Andrii Parubii fue asesinado", indicó.
"Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Todas las fuerzas y medios necesarios se están empleando en la investigación y búsqueda del asesino", agregó. Según los registros de cámaras de seguridad, la persona que le disparó iba en bicicleta, vestida como un repartidor de delivery.
El atacante se acercó a Parubii por detrás y le disparó en la espalda. Los medios locales indicaron que el diputado recibió cinco impactos de bala, pero la Policía encontró siete casquillos. Tras el tiroteo, escapó del lugar en la misma bicicleta eléctrica en la que llegó.
Parubii, de 54 años, era un político conocido a nivel nacional, partidario de estrechar los lazos entre Ucrania y la Unión Europea. Antes de liderar el Parlamento, cargo que ocupó entre 2016 y 2019, fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa en 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea.