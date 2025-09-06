6 de septiembre de 2025 Inicio
Una mujer arriesgó su vida y cayó 18 metros para salvar a su perro: "Me agarré instintivamente a su arnés"

Margaux Cohen intentaba escalar la montaña Tricouni, en la Columbia Británica, cuando su mascota Zion resbaló. Sin dudarlo se lanzó sobre él para ayudarlo, pero ambos terminaron rodando colina abajo. La joven se rompió una pierna y tuvo que ser intervenida.

Una historia de amor y sacrificio se viralizó los últimos días en las redes sociales, la joven excursionista Margaux Cohen arriesgó su vida para salvar a su perro y cayó 18 metros en medio de una montaña rocosa, en la Columbia Británica.

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  
La joven sufrió varios golpes y terminó con una pierna rota, mientras que su perro, Zion, fue rescatado sano y salvo. En redes sociales, la excursionista mostró su recuperación, y los clavos que tuvieron que colocarle en su pierna y rodilla después de la caída.

Cohen se encontraba escalando la montaña Tricouni, en la Columbia Británica, junto a un grupo de amigos, al intentar cruzar un muro que obstaculizaba su regreso, la joven quiso ayudar a su mascota, pero perdió el equilibrio y resbaló.

Margaux Cohen (1)

Sin dudarlo, Cohen agarro a su perro de su arnés, sin darse cuenta de que el peso era demasiado, y comenzaron a rodar cuesta abajo, cerca de 18 metros. "Sentí la necesidad de agarrarlo, pero no pensé en la fuerza que iba a hacer. Rodé varias veces y terminé chocando la cara contra las piedras", contó para medios canadienses.

En esa línea recordó que "no fue una caída directa. Me caí como cuatro veces. Así que probablemente caí seis metros, me golpeé la cara contra las rocas y volví a caer una y otra vez". Tras la caída no perdió el conocimiento, al mirar a su mascota notó que tenía una pata herida, pero su pierna se había llevado la peor parte.

La excursionista dio aviso a su amigo, quien llamó al 911 y pudo ser rescatada por un helicóptero. "Mi perro estaba sentado a mi lado, moviendo la cola, como si nada hubiera pasado, como si se lo hubiera pasado genial", contó la joven.

