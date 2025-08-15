Ya tiene fecha el juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

El proceso se inició en marzo de este año. La Corte Suprema brasileña decidirá si es culpable por haber complotado contra la presidencia de Lula Da Silva y si finalmente irá a prisión.

La Corte Suprema de Brasil anunció que 2 de septiembre comenzará el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro , que determinará es responsable de planear un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva y si finalmente será detenido.

La decisión pondrá fin a un proceso penal que comenzó en marzo de este año. La causa señala que se acusa al exmandatario (2019-2022) de intentar impedir la toma de posesión de Lula tras su victoria en las elecciones de 2022.

Este viernes, fue la Primera Sala del máximo tribunal brasileño la que confirmó que el caso de Bolsonaro entra en su etapa final. El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, dispuso que el veredicto sea analizado en “sesiones extraordinarias” programadas para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre , de acuerdo con un comunicado oficial.

Horas atrás, Bolsonaro había pedido ser absuelto y se declaró inocente de todos los cargos, argumentando que la acusación no se basa en "evidencia sólida" sino en "interpretaciones distorsionadas".

Los abogados del exmandatario presentaron este miércoles sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF). En el documento de 197 páginas citado por AFP, afirmaron que "es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia" y que "se demostró la absoluta falta de pruebas".

Asalto del Planalto

La defensa sostuvo que no hay pruebas firmes para demostrar que Bolsonaro actuó contra las instituciones democráticas o incitó a otros a hacerlo, y que el hecho de que Lula haya asumido como presidente es "una evidencia que elimina lo más esencial de las premisas acusatorias".

Brasil pidió la extradición de 61 bolsonaristas acusados del intento de golpe de Estado a Lula

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) pidió este miércoles la extradición de 61 personas implicadas en el intento de golpe de Estado a Luiz Inácio 'Lula' Da Silva el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema.

Si bien no trascendieron detalles sobre los datos de las personas acusadas, se sabe que algunas huyeron a Argentina y otras a Estados Unidos. La Fiscalía brasileña describió lo sucedido el 8 de enero en la Plaza de los Tres Poderes como una conspiración político-militar para mantener a Bolsonaro en el poder y derrocar a Lula.

El informe del STF indica que se iniciaron 1.628 procesos judiciales, de los cuales 638 personas fueron condenadas, 552 firmaron acuerdos de no persecución penal y 112 causas siguen pendientes de resolución. Del total de juzgados, solo 10 fueron absueltos.

Entre los condenados, 279 enfrentaron cargos graves, como intento de golpe de Estado, asociación para delinquir o intentos de abolir el Estado democrático de derecho. Otros 359 recibieron condenas por delitos menores, relacionados con la participación en las protestas sin evidencia de intento de golpe. Las penas por los delitos más graves alcanzan hasta 17 años de prisión.

Actualmente, 112 condenados cumplen prisión efectiva, 44 están bajo arresto domiciliario y 29 permanecen en prisión preventiva.