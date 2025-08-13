13 de agosto de 2025 Inicio
Brasil pidió la extradición de 61 bolsonaristas acusados del intento de golpe de Estado a Lula

Muchos de los seguidores de Jair Bolsonaro que el 8 de enero de 2023 asaltaron las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema huyeron a Argentina y Estados Unidos.

Por
Hay 638 personas condenadas por los hechos de enero de 2023.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) pidió este miércoles la extradición de 61 personas implicadas en el intento de golpe de Estado a Luiz Inácio 'Lula' Da Silva el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema.

Lula da Silva se quebró al recordar su humilde pasado: Era pobre e imaginaba morder un sándwich 
Si bien no trascendieron detalles sobre los datos de las personas acusadas, se sabe que algunas huyeron a Argentina y otras a Estados Unidos. La Fiscalía brasileña describió lo sucedido el 8 de enero en la Plaza de los Tres Poderes como una conspiración político-militar para mantener a Bolsonaro en el poder y derrocar a Lula.

El informe del STF indica que se iniciaron 1.628 procesos judiciales, de los cuales 638 personas fueron condenadas, 552 firmaron acuerdos de no persecución penal y 112 causas siguen pendientes de resolución. Del total de juzgados, solo 10 fueron absueltos.

Entre los condenados, 279 enfrentaron cargos graves, como intento de golpe de Estado, asociación para delinquir o intentos de abolir el Estado democrático de derecho. Otros 359 recibieron condenas por delitos menores, relacionados con la participación en las protestas sin evidencia de intento de golpe. Las penas por los delitos más graves alcanzan hasta 17 años de prisión.

Actualmente, 112 condenados cumplen prisión efectiva, 44 están bajo arresto domiciliario y 29 permanecen en prisión preventiva.

