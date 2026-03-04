Estados Unidos afirmó que prevé "dominar totalmente" el espacio aéreo de Irán.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, marcó que lograr una superioridad aérea ayudaría a que las fuerzas estadounidenses ejecuten sus objetivos militares.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos espera ejercer un "dominio total" sobre el espacio aéreo de Irán en el marco del conflicto con ese país, que se profundizó luego de los bombardeos dispuestos por la administración republicana contra la nación persa.

En una conferencia de prensa, Leavitt remarcó que alcanzar una superioridad aérea absoluta se trataría de un avance para que las fuerzas desplegadas ejecuten sus objetivos militares sin las restricciones que imponían hasta ahora las defensas antiaéreas de Teherán.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, ofreció un balance operativo y remarcó la eficacia de la campaña. En este marco, señaló que los lanzamientos de misiles balísticos iraníes cayeron un 86% desde el inicio de las hostilidades el sábado pasado tras los bombardeos de Estados Unidos, por los cuales murió el líder supremo iraní, Alí Khamenei.

En tanto, la vocera de la Casa Blanca también afirmó que España aceptó cooperar con el Ejército de Estados Unidos, después de la ofensiva militar contra Irán: "El Presidente espera que todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión largamente buscada, no solo por Estados Unidos, sino también por Europa". No obstante, fue desmentida por el ministro español José Manuel Albares, quien reiteró los cuestionamientos al país norteamericano.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que fuerzas estadounidenses dieron muerte a un líder de una unidad iraní al que la Casa Blanca señala como responsable de un presunto intento de asesinato contra Donald Trump.

"También ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y abatido", sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa. En ese marco, insistió en que Irán "intentó asesinar" al mandatario republicano.

Desde hace meses, la administración de Trump acusa a Teherán de haber planificado un atentado en su contra durante la campaña electoral, aunque hasta el momento no presentó evidencias públicas que respalden esa versión. El gobierno iraní negó en reiteradas oportunidades cualquier implicación.

Días atrás, el propio Trump había aludido al conflicto al referirse a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei. "Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí", declaró, en alusión a los supuestos planes en su contra.