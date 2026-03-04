Cuidado: la guerra en Medio Oriente puede hacer más frágil a la Argentina

Si hoy escuchás “Medio Oriente” y pensás que a la Argentina le queda lejos, estás equivocado: no es un tema geográfico, es un tema de precios y de rutas.
¿Cómo impacta en nuestro país este conflicto bélico? Por tres canales simultáneos con efectos diversos.
En estos días, el conflicto escaló con ataques de EE.UU e Israel sobre Irán y la respuesta iraní en varios países de la región. El mercado reaccionó como suele reaccionar: subió el precio del petróleo (a hoy supera los USD 80 el barril) y volvió al centro un concepto clave: riesgo de interrupción de oferta.
El punto neurálgico es el Estrecho de Ormuz: un “cuello de botella” por donde pasa una porción enorme del comercio energético mundial. Por allí transitan 25% del comercio mundial de petróleo transportado por mar, ~20% del consumo global de líquidos petroleros y 20% del comercio mundial de Gas Natural licuado. Si ese paso se encarece o se corta, no sólo sube el barril: sube el costo de asegurar, transportar y financiar.
Ahora, ¿cómo entra Argentina en esta película? Por tres canales simultáneos con efectos diversos:
En conclusión: Argentina puede ganar dólares por energía, pero perder poder de compra si suben combustibles y se tensa el tipo de cambio. En un país con inflación alta, ese equilibrio se vuelve frágil. Por eso Medio Oriente no es un tema externo: es un factor doméstico.