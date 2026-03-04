Estados Unidos: el Senado rechazó una resolución para frenar los ataques contra Irán

La iniciativa, presentada por un legislador demócrata y otro republicano, se había basado en una resolución que establece que el Congreso debe dar luz verde para entrar en una guerra.

El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución para detener el conflicto bélico con Irán , luego de los bombardeos en conjunto con Israel contra el país persa por los cuales murió su líder, Alí Khamenei. La iniciativa buscaba frenar las ofensivas, al menos, hasta que sean aprobadas por el Congreso.

El proyecto, impulsado por el demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul, fue desestimado por la Cámara alta del país norteamericano con 53 votos en contra y 47 a favor. La propuesta, que tenía pocas chances de prosperar ya que la oposición tiene una minoría de bancas, apuntaba a que el Ejército estadounidense frene su despliegue sobre Irán y que el Congreso defina si se debe avanzar con los ataques ordenados por el republicano Donald Trump.

Sin embargo, según consignó la agencia EFE, incluso si el Congreso la aprobaba, tampoco se mantendría, ya que probablemente Trump la vetaría. El proyecto tuvo como base la Resolución de Poderes de Guerra, que establece que los legisladores deben dar luz verde a entrar en guerra.

En tanto, el mandatario de Estados Unidos había remarcado el sábado los motivos por los cuales se realizó la ofensiva contra Irán: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles".

"Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado 'Muerte a Estados Unidos' y ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigiéndose contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países", indicó.

La escalada se profundizó luego del ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel el sábado, que tuvo como blanco instalaciones y altos mandos de la República Islámica. La ofensiva derivó en la muerte de Khamenei y de varios jefes militares iraníes.

Como respuesta, Teherán lanzó sucesivas oleadas de misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses desplegadas en distintos puntos de Oriente Medio, en un escenario de tensión que mantiene en vilo a la región.

Estados Unidos aseguró que Irán trató de asesinar a Donald Trump

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que fuerzas estadounidenses dieron muerte a un líder de una unidad iraní al que la Casa Blanca señala como responsable de un presunto intento de asesinato contra Donald Trump.

"También ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y abatido", sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa. En ese marco, insistió en que Irán "intentó asesinar" al mandatario republicano.

Desde hace meses, la administración de Trump acusa a Teherán de haber planificado un atentado en su contra durante la campaña electoral, aunque hasta el momento no presentó evidencias públicas que respalden esa versión. El gobierno iraní negó en reiteradas oportunidades cualquier implicación.

Días atrás, el propio Trump había aludido al conflicto al referirse a la muerte de Khamenei. "Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí", declaró, en alusión a los supuestos planes en su contra.