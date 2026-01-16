X, la exTwitter, sufrió una caída a nivel mundial: miles de usuarios reportaron problemas La red social padeció una interrupción del servicio desde el mediodía y afectó a millones de cuentas. Por + Seguir en







X no funciona a nivel mundial.

La red social X, antes llamada Twitter, comenzó a presentar fallas en su uso al mediodía, aunque volvió a funcionar con normalidad minutos más tarde. Sin embargo, no hubo un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

En el uso de web, al intentar ingresar al TimeLine mostraba que cargaba y, al finalizar, aparecía un cartel que indica: “Algo salió mal. Intenta recargar”. Mientras que, en el uso del mobile aparecieron tuits viejos y no cargaban los nuevos.

Pasadas las 13.30, la red social se reestableció y los usuarios pudieron volver a publicar mensajes, fotografías y videos. Igualmente, la alerta quedó encendida por los inconvenientes que se produjeron en la última semana.

El antecedente de la caída masiva de X en la semana La red social registró este martes una caída a nivel mundial que afectó a miles de usuarios, quienes reportaron problemas para acceder a la plataforma y utilizar sus funciones habituales. Las fallas comenzaron a advertirse durante la mañana y rápidamente generaron repercusión en otras redes sociales.

Según los reportes, los inconvenientes incluyeron dificultades para iniciar sesión, demoras en la carga del feed principal, errores al publicar mensajes y fallas en la visualización de contenidos. En algunos casos, la aplicación mostraba mensajes de error o quedaba completamente fuera de servicio, tanto en su versión móvil como en la web.

La interrupción fue reflejada en plataformas de monitoreo de servicios digitales como Down Detector, donde se registró un pico de denuncias provenientes de distintos países, lo que confirmó el alcance global del problema. América Latina, Estados Unidos y Europa se encontraron entre las regiones más afectadas.