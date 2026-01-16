16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

X, la exTwitter, sufrió una caída a nivel mundial: miles de usuarios reportaron problemas

La red social padeció una interrupción del servicio desde el mediodía y afectó a millones de cuentas.

Por
X no funciona a nivel mundial.

X no funciona a nivel mundial.

La red social X, antes llamada Twitter, comenzó a presentar fallas en su uso al mediodía, aunque volvió a funcionar con normalidad minutos más tarde. Sin embargo, no hubo un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Delcy Rodríguez retomó la actividad de su cuenta de X (ex-Twitter).
Te puede interesar:

Cayó el bloqueo de Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

En el uso de web, al intentar ingresar al TimeLine mostraba que cargaba y, al finalizar, aparecía un cartel que indica: “Algo salió mal. Intenta recargar”. Mientras que, en el uso del mobile aparecieron tuits viejos y no cargaban los nuevos.

Pasadas las 13.30, la red social se reestableció y los usuarios pudieron volver a publicar mensajes, fotografías y videos. Igualmente, la alerta quedó encendida por los inconvenientes que se produjeron en la última semana.

El antecedente de la caída masiva de X en la semana

La red social registró este martes una caída a nivel mundial que afectó a miles de usuarios, quienes reportaron problemas para acceder a la plataforma y utilizar sus funciones habituales. Las fallas comenzaron a advertirse durante la mañana y rápidamente generaron repercusión en otras redes sociales.

Según los reportes, los inconvenientes incluyeron dificultades para iniciar sesión, demoras en la carga del feed principal, errores al publicar mensajes y fallas en la visualización de contenidos. En algunos casos, la aplicación mostraba mensajes de error o quedaba completamente fuera de servicio, tanto en su versión móvil como en la web.

La interrupción fue reflejada en plataformas de monitoreo de servicios digitales como Down Detector, donde se registró un pico de denuncias provenientes de distintos países, lo que confirmó el alcance global del problema. América Latina, Estados Unidos y Europa se encontraron entre las regiones más afectadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con este truco podrás tener un Wifi mucho más veloz en tu celular.

Este es el mejor truco para duplicar la velocidad del Wifi en tu iPhone

Un truco para mejorar tu wifi y la conectividad de tu iPhone.

Qué truco podés aplicar para mejorar el Wifi de tu hogar en pocos minutos: solo debés fijarte la configuración

Mejoras en YouTube: la plataforma suma filtros avanzados en su sistema de búsqueda.

Adiós a YouTube como lo conocíamos: este es el cambio que sorprende al mundo

El truco para mejorar el Wifi en tu celular

Así podés reforzar la seguridad de tu Wifi sin usar otras aplicaciones

Se trata de la primera caída del año.

Alerta mundial: usuarios reportaron una caída masiva de X, ex-Twitter

Con este truco podés obtener una mayor velocidad en tu internet.

Este es el truco para aumentar la velocidad del Wifi revisando la configuración

Rating Cero

Las estrellas de Hollywood se pusieron, por un momento, en el rol del galán argentino.
play

Matt Damon y Ben Affleck imitaron la frase viral de Luciano Castro: "Buen día, guapa"

Esquivel habló de cuando tuvo que atravesar por un diagnóstico que paralizó su carrera.

Laura Esquivel reveló como fue el duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: ¿qué tenía?

¿Quién es la figura que renuncia a LAM?

Renuncia bomba en LAM: "Me voy a vivir a..."

El cantante atravesó este cambio en el marco de una visita a su dermatóloga.

La impresionante transformación de Maluma: sin barba es otra persona

Despertó fuertes discusiones en distintas audiencias alrededor del mundo.
play

Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

últimas noticias

play
Las estrellas de Hollywood se pusieron, por un momento, en el rol del galán argentino.

Matt Damon y Ben Affleck imitaron la frase viral de Luciano Castro: "Buen día, guapa"

Hace 21 minutos
De Andreis, nuevo secretario general.

Cambios en la cúpula del PRO: De Andreis, nuevo secretario general

Hace 23 minutos
Bastian sufrió múltiples traumatismos de cráneo.

Cómo sigue la salud de Bastian, el nene atropellado en Pinamar: qué dice el último parte médico

Hace 55 minutos
El economista realizó la publicación en X.

El Gobierno anunció que alcanzó el superávit fiscal en 2025 y se cumplió la meta del FMI

Hace 1 hora
Con este truco podrás tener un Wifi mucho más veloz en tu celular.

Este es el mejor truco para duplicar la velocidad del Wifi en tu iPhone

Hace 1 hora