Carne crujiente por fuera y jugosa por dentro: este es el truco de un chef para cocinar de una manera única El chef de alta cocina ha dado sus claves para preparar un solomillo de cerdo perfecto, sabroso y tierno por dentro y tostado por fuera.







El reconocido chef Martín Berasategui ha compartido un método detallado para lograr una carne perfectamente jugosa por dentro y crujiente por fuera. Así lo explicó en el programa Robin Food, emitido por la cadena autonómica vasca EITB, en un capítulo en el que dio algunas claves básicas que podemos aplicar a diversos tipos de carne.

Cuando compramos un buen corte, como el solomillo, buscamos en él el mejor de los resultados, pero en algunas ocasiones podemos llevarnos una decepción.

El proceso de Berasategui comienza con un paso fundamental: dejar la carne atemperar unas horas antes de su cocinado.

Tras retirar la carne del horno, debe colocarse sobre una rejilla y cubrirse con papel de aluminio perforado. Este reposo permite que los jugos, concentrados durante la cocción, se redistribuyan de manera uniforme por toda la pieza.

El reconocido chef Martín Berasategui ha compartido un método detallado para lograr una carne perfectamente jugosa por dentro y crujiente por fuera. Así lo explicó en el programa Robin Food, emitido por la cadena autonómica vasca EITB, en un capítulo en el que dio algunas claves básicas que podemos aplicar a diversos tipos de carne, desde filetes de ternera hasta pechugas de pollo, pasando por solomillo de cerdo, la pieza que en este caso utiliza el cocinero vasco. Eso sí, cabe señalar que esta técnica requiere ajustar los tiempos de cocción dependiendo de la variedad utilizada.

El proceso de Berasategui comienza con un paso fundamental: dejar la carne atemperar unas horas antes de su cocinado. Esto evitará, explica el cocinero, que al cocinar su exterior a fuego alto el interior de la pieza quede frío, algo que estropearía su textura. "El solomillo tiene que estar por lo menos 4 o 5 horas antes fuera del frigorífico, es muy importante", asegura Martín en este programa.

solomillo Una vez pasada la espera, el chef vasco continúa sellando la carne en una sartén. Lo hace sin salpimentar la pieza, pues esto podría darnos un resultado más seco e insípido. “No me gusta echar la sal al principio porque eso chupa los jugos”, explica en el vídeo. El chef recomienda calentar un poco de aceite a fuego medio-alto en una sartén antiadherente o paellera y cocinar el solomillo por todos sus lados durante aproximadamente 12 o 14 minutos. Este paso permite formar una costra dorada en la superficie, que no solo aporta textura, sino que también actúa como una barrera para retener los jugos en el interior, asegurando así una carne jugosa.