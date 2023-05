Video: una mamá mostró las mochilas especiales que llevan sus hijos en EEUU para evitar tiroteos

Thelma Fardín: "Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos"

En las imágenes la mujer hizo un detalle de la botella transparente para el agua y lonchera transparente también, "porque ha habido fugas de seguridad y para que se vean si hay cositas raras" y "para que se vean lo que llevan", según aclaró.

Además, en el video de Instagram la mamá advirtió de esta insólita propuesta para los fabricantes de este tipo de útiles escolares "esto es un aviso a fabricantes de mochilas transparentes porque se van a poner las botas...2.

Los comentarios sobre las "mochilas para ver qué llevan adentro"

Mientras ella habla se escucha decir a su pareja: "Me parece un poco de falta de intimidad", y remató abriendo los comentarios con "¿que os parece a vos? y lo primero que recibió como respuesta fue "La solución sería no vender armas con tanta facilidad!".

En el mismo tono escribieron: "Y si dejan de vender armas como si fueran caramelos no es mejor?" y "Nos parece que el problema no son los niños, el problema son las leyes de control de armas. Una lástima cómo las autoridades no pueden ver el problema de fondo y creen que con eso van a detener los tiroteos en las escuelas. Lamentablemente el negocio de las armas en éste país es más importante que la vida misma.