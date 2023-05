Thelma Fardín: "Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos"

"Les quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio después de aquella conferencia en el 2018 que no sientan que esto nos adoctrina", agregó. "Mi caso ya había sido absolutamente único en muchos sentidos. Era muy difícil que también fuera único en esa línea y que consiguiera una condena en primera instancia", sostuvo la actriz.

"Por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento, patriarcal. La Justicia se va a ver inundada de denuncias. En Brasil sólo el 1% de los casos de abuso sexual obtienen condena", indicó.

Thelma Fardín

Luego apuntó contra la Justicia que afirmó no contar con suficientes pruebas sobre el abuso sexual: "¿La Justicia qué le piden a las infancias? ¿Qué se filmen cuando son abusadas?". "Por supuesto que estoy cansada, pero no me van a quebrar. Esto no termina acá", concluyó la actriz.

Por su parte, su abogada Carla Junqueira explicó al inicio de la conferencia que "Acá no está la palabra inocencia. Es una decisión que fue muy clara al interpretar los hechos y las pruebas para afirmar que si hubo actos de violencia sexual. Y si hubiera pasado después de 2010, la ley aplicable sería otra. Acá estamos ante una situación de tecnicismo legal".

Además, la letrada brasileña confirmó que "vamos a apelar esta decisión. Estamos optimistas, acá no hay sensación de derrota. Esta decisión conservadora no está en línea con la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Brasil que ya entendió que cualquier acto sexual practicado sin el consentimiento de la víctima si debe ser considerado como violación". Por último, Junqueira explicó que "tenemos 15 días para apelar el fallo".

El fallo judicial que absolvió a Darthés

El Tribunal de Primera Instancia de Brasil resolvió la absolución de Juan Darthés en la causa por presunto abuso sexual iniciada por la actriz Thelma Fardín en 2018.

“La versión presentada en el expediente demuestra que la víctima siempre tuvo muy claro, desde el primer momento, que Darthés la había besado, practicado sexo oral e introducido los dedos en su vagina, pero, según los informes presentados, tardó mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que la había penetrado con su miembro”, indica un fragmento del documento.

“A la vista de todo lo expuesto, se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. Y la duda, en este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone”, concluye.