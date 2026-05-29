Se sortearon los octavos de la Copa Libertadores 2026: cuáles son los rivales de los equipos argentinos

El sorteo que realizó la Conmebol definió los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores: Rosario Central, Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes y Platense, los cuatro clubes argentinos que se mantienen en la competencia, conocieron a sus rivales.
Según el orden de la llave, el Pincha enfrentará a Universidad Católica de Chile, que viene de vencer a Boca en la Bombonera y provocar su eliminación. En caso que el conjunto de La Plata clasifique a cuartos, se cruzará con el vencedor entre Rosario Central y Corinthians.
Por la otra parte, Cruzeiro se mide con Flamengo y el ganador irá contra el ganador de Deportes Tolima de Colombia o Independiente del Valle de Ecuador.
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En la segunda llave, el sorprendente Mirassol de Brasil jugará con Liga de Quito en octavos de final, mientras que en cuartos jugarán contra el triunfador de la serie entre Palmeiras -actual subcampeón- y Cerro Porteño.
Los dos argentinos restantes están en la parte baja del cuadro: Platense se medirá con Coquimbo Unido de Chile, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza lo hará con Fluminense, al que venció en la fase de grupos. De ganar los equipos albicelestes, habrá encuentro entre el Calamar y La Lepra.
16avos de final de la Copa Sudamericana
- O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG): el ganador enfrentará en octavos a Recoleta (Paraguay)
- Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL): el vencedor se cruzará con San Pablo.
- Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL): el ganador irá con River.
- Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL): el triunfador jugará con Olimpia.
- Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER): el ganador jugará con Atlético Mineiro.
- Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN): el vencedor enfrentará a Macará (Ecuador).
- Tigre (ARG) vs. Nacional (URU): el ganador irá con Montevideo City Torque.
- Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG): en octavos espera Botafogo.