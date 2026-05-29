Se sortearon los octavos de la Copa Libertadores 2026: cuáles son los rivales de los equipos argentinos Rosario Central, Independiente Rivadavia, Estudiantes y Platense ya conocen sus oponentes, con la ilusión de llegar a la final del 28 de noviembre, que se jugará en el estadio Centenario de Montevideo. Por Agregar C5N en









¿Cómo quedará el cuadro de Libertadores?

El sorteo que realizó la Conmebol definió los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores: Rosario Central, Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes y Platense, los cuatro clubes argentinos que se mantienen en la competencia, conocieron a sus rivales.

Según el orden de la llave, el Pincha enfrentará a Universidad Católica de Chile, que viene de vencer a Boca en la Bombonera y provocar su eliminación. En caso que el conjunto de La Plata clasifique a cuartos, se cruzará con el vencedor entre Rosario Central y Corinthians.

Por la otra parte, Cruzeiro se mide con Flamengo y el ganador irá contra el ganador de Deportes Tolima de Colombia o Independiente del Valle de Ecuador.

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