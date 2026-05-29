"No come": revelan el duro momento que vive la madre de Agostina Vega mientras su hija está desaparecida

Melisa , la madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba desde el sábado, atraviesa un estado de angustia extrema que preocupa profundamente a su entorno. Su propia mamá, la abuela de la joven, describió el cuadro sin eufemismos: " Mi hija no sé cuántos kilos ha bajado desde el sábado. No come. La puedo hacer tomar una taza de té con una galletita, porque no come".

La situación de Melisa se mantiene así desde el momento en que Agostina desapareció. " Yo no sé cómo está de pie. No entiendo cómo ella está de pie", expresó la abuela, que junto al resto de la familia intenta contenerla y darle fuerzas. "Nosotros tratamos de decirle: 'Vos tenés que estar fuerte porque Agostina va a volver' ", relató en diálogo con TN.

Mientras tanto, la investigación avanza con mayor intensidad. Este viernes la Justicia dispuso un nuevo allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, con un operativo en el que se cortó el tránsito en la cuadra donde se lleva a cabo el procedimiento.

Elizabeth , la abuela de Agostina, habló con Mitre Córdoba y describió el infierno que vive su familia desde que la adolescente desapareció. "Es un horror lo que estamos viviendo", sintetizó, y se refirió al único detenido con una mezcla de repulsión e impotencia: "Yo no sé qué decirle a esa persona. No puedo mirar ni su foto. No puedo ver la televisión cuando pasan sus imágenes. Porque no me imagino esa persona con mi nieta".

Sobre el video difundido en redes sociales en el que Barrelier sostiene que la joven que aparece era su hija, Elizabeth fue muy clara: "Si este hombre dice que era su hija, que muestre el buzo que llevaba puesto la nena. Ese es el buzo de Agostina. Es el buzo color bordó con letras en color cremita. Era Agostina. Es más, ella solía tener siempre su pelo suelto. Cuando se lo recogía, se lo recogía de esa forma". También aseguró que su nieta "fue engañada" por Barrelier: "Él le dijo que fuera por un regalo, supuesto regalo que le tenía sorpresa para la madre. Ella nunca salía sola. No se iba ni en un remis, no se iba lejos. Siempre estaba alrededor de la casa".

Agostina Vega

Respecto al vínculo de Agostina con su padre, la abuela aportó un detalle revelador: "Si ustedes se fijan en las redes, mi nieta se hacía llamar Agostina Heredia, que es el apellido de nosotros. La tenencia era compartida, tenían un régimen de visita, pero el que decidió cortar ese vínculo fue el papá, no Agostina. No se llevaban porque no lo veía hace un año", insistió.

En cuanto al estado de la investigación, Elizabeth señaló que recién el día anterior al momento de la entrevista habían sentido un respaldo concreto de la fiscalía. "Ayer nosotros por primera vez sentimos el apoyo del fiscal Garzón. Él nos presentó a todo su equipo, toda la gente que va a trabajar en búsqueda de Agostina. Nosotros ayer nos sentimos apoyados y acompañados", expresó con alivio relativo en medio del dolor.