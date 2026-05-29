29 de mayo de 2026 Inicio
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La verdad detrás de la ausencia de Marcos Acuña en la lista de la Selección para el Mundial

El lateral izquierdo campeón del mundo tenía chances de disputar una nueva cita mundialista. Sin embargo, Lionel Scaloni prescindió de él.

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El cuerpo técnico apostó por la versatilidad de otros perfiles para cubrir esa posición.

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La lista final de 26 jugadores que Lionel Scaloni presentó para el Mundial 2026 dejó varias ausencias que generaron una fuerte discusión en el periodismo y en redes sociales, pero ninguna con tanto peso como la de Marcos Acuña. El lateral izquierdo de River se quedó afuera y la razón no fue exclusivamente futbolística, sino que su estado físico fue determinante en la decisión del entrenador.

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A sus 34 años, el Huevo viene arrastrando una serie de inconvenientes musculares que se hicieron evidentes en el tramo final de la temporada. Salió de la final del Torneo Apertura ante Belgrano con una contractura en el isquiotibial derecho y no pudo estar presente en el último partido del semestre ante Blooming. Esa fragilidad física, en el momento más exigente del año, inclinó la balanza en su contra.

En ese puesto, Scaloni tiene a Nicolás Tagliafico como titular indiscutido. Además, como variantes se encuentran Valentín Barco, quien puede desempeñarse en ese lateral tanto en funciones defensivas como más adelantado, y Facundo Medina, quien también aporta versatilidad para ocupar ese rol. Fue justamente esa polivalencia uno de los argumentos centrales para la inclusión del defensor del Olympique de Marsella en el corte final.

Huevo Acuña

La lista de 26 futbolistas de la Selección argentina para el Mundial 2026

Scaloni confirmó su lista definitiva con tres arqueros, ocho defensores, siete volantes y ocho delanteros. En el arco estarán Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Los defensores son Leonardo Balerdi, Gonzalo Montiel, Facundo Medina, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo figuran Enzo Fernández, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Exequiel Palacios. Por último, los delanteros elegidos son Lionel Messi, Nicolás Paz, Thiago Almada, Julián Álvarez, José Manuel López, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Selección argentina

La Selección debutará en el Grupo J el martes 16 de junio a las 22 ante Argelia en Kansas, luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 en Dallas, y cerrará la fase de grupos el sábado 28 de junio a las 23 también en Dallas ante Jordania. El torneo se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos.

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