Video: un motociclista murió en un show de acrobacia al golpear contra una rampa

El trágico accidente ocurrió en la ciudad brasileña de Penha, en el estado de Santa Catarina. La víctima es Lurrique Ferrari, un conocido piloto de 36 años.

Lurrique Ferrari tenía 36 años.

Lurrique Ferrari tenía 36 años.

Un trágico accidente cobró la vida de un motociclista acróbata el pasado domingo durante una presentación en el parque temático Beto Carrero World, ubicado en la ciudad de Penha, estado de Santa Catarina. El deportista Lurrique Ferrari, falleció luego de impactar violentamente contra una rampa mientras ejecutaba una compleja maniobra.

La víctima, de 36 años, participaba en el espectáculo conocido como Hot Wheels Epic Show. El siniestro ocurrió ante cientos de espectadores que se encontraban en las gradas del recinto y presenciaron el fatídico suceso.

Según los reportes, Ferrari se encontraba realizando una acrobacia de alta dificultad en su motocicleta cuando perdió el control. El desenlace fue un fuerte golpe en la cabeza contra una de las rampas dispuestas en el circuito del espectáculo, provocándole un grave traumatismo craneoencefálico.

Pese a que el motociclista recibió asistencia médica de manera inmediata en el lugar del accidente y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, las lesiones resultaron irreversibles. Numerosos videos y testimonios que circularon en redes sociales durante las horas siguientes reflejaron la magnitud y la violencia del impacto.

Tras el incidente, la Policía Civil de Penha inició las investigaciones pertinentes en el escenario. Las autoridades están realizando peritajes y recopilaron registros de las cámaras de vigilancia internas con el objetivo de esclarecer las causas exactas que derivaron en la mala ejecución de la maniobra acrobática.

El parque temático Beto Carrero World emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales lamentando la pérdida. “En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y pasión por su trabajo, y lo extrañaremos profundamente”, expresó la entidad.

