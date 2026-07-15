Video: el brutal choque de un Porsche que se estrelló contra un árbol y explotó

Dos personas murieron después de que el Porsche donde circulaban se estrelló contra un árbol y se prendió fuego en Brasil. Las terroríficas imágenes quedaron captadas por una cámara de seguridad de la zona y se volvieron virales en redes sociales.
Una cámara de seguridad captó el trágico accidente y se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se puede observar al vehículo, que circulaba a gran velocidad, impactar de lleno a alta velocidad. Según las autoridades, tanto el conductor como su acompañante fallecieron en el acto.
Dos personas murieron después de que el Porsche donde circulaban se estrelló contra un árbol y se prendió fuego en Brasil. Las terroríficas imágenes quedaron captadas por una cámara de seguridad de la zona y se volvieron virales en redes sociales.
En las imágenes se pude obserbar al auto circular a gran velocidad por la ruta que conecta la zona de Campinas con Valinhos. En el video no se ve a los ocupantes salir dentro del vehículo antes de ser consumido por las llamas, sino que quedaron atrapados en su interior y murieron calcinados.
Según informó el medio G1Globo, el conductor del auto fue identificado como Arthur Rodrigues de Souza, de 20 años, estudiante de la Universidad São Leopoldo Mandic; mientras que su acompañante fue identificada como Lívia Bevilacqua Batista, también de 20 años.
La familia de la Lívia contó al mismo tiempo que ambos jóvenes habían salido a cenar: "La recogió en su casa y fueron juntos. Como cualquier par de jóvenes, salieron a charlar, divertirse y disfrutar de la noche". Su hermana Bianca la recordó y contó que "era una hija maravillosa, una hermana comprensiva, una nieta que amaba a su familia y una amiga muy querida. Era servicial, cariñosa y tenía una luz que iluminaba a todos los que la conocían. Sobre todo, era muy querida".
La Policía Civil de Brasil se acercó a la escena cerca de la medianoche y alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes intentaron sofocar el incendio y sofocar las llamas. Sin embargo, encontraron dentro del vehículo los cuerpos calcinados de las dos personas que viajaban dentro.
Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Arthur Rodrigues.
En este momento de dolor, nos unimos en solidaridad con sus familiares, amigos y con todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir su trayectoria.
En nombre de toda la comunidad académica de São Leopoldo Mandic, expresamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos que el cariño y los recuerdos de Arthur traigan consuelo a todos los que sienten su partida.
Grupo MANDIC