15 de julio de 2026 Inicio
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Video: el brutal choque de un Porsche que se estrelló contra un árbol y explotó

Una cámara de seguridad captó el trágico accidente y se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se puede observar al vehículo, que circulaba a gran velocidad, impactar de lleno a alta velocidad. Según las autoridades, tanto el conductor como su acompañante fallecieron en el acto.

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Arthur Rodrigues de Souza y Lívia Bevilacqua Batista fallecieron en el acto. 

Arthur Rodrigues de Souza y Lívia Bevilacqua Batista fallecieron en el acto. 

Captura de video compartido en redes sociales.

Dos personas murieron después de que el Porsche donde circulaban se estrelló contra un árbol y se prendió fuego en Brasil. Las terroríficas imágenes quedaron captadas por una cámara de seguridad de la zona y se volvieron virales en redes sociales.

Es el tercer caso fatal en siete días vinculado a acciones del ICE, tras dos muertes por disparos en Houston y Maine.
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En las imágenes se pude obserbar al auto circular a gran velocidad por la ruta que conecta la zona de Campinas con Valinhos. En el video no se ve a los ocupantes salir dentro del vehículo antes de ser consumido por las llamas, sino que quedaron atrapados en su interior y murieron calcinados.

Según informó el medio G1Globo, el conductor del auto fue identificado como Arthur Rodrigues de Souza, de 20 años, estudiante de la Universidad São Leopoldo Mandic; mientras que su acompañante fue identificada como Lívia Bevilacqua Batista, también de 20 años.

La familia de la Lívia contó al mismo tiempo que ambos jóvenes habían salido a cenar: "La recogió en su casa y fueron juntos. Como cualquier par de jóvenes, salieron a charlar, divertirse y disfrutar de la noche". Su hermana Bianca la recordó y contó que "era una hija maravillosa, una hermana comprensiva, una nieta que amaba a su familia y una amiga muy querida. Era servicial, cariñosa y tenía una luz que iluminaba a todos los que la conocían. Sobre todo, era muy querida".

Las víctimas fueron identificadas como Arthur Rodrigues de Souza y Lívia Bevilacqua Batista de 20 años.

Las víctimas fueron identificadas como Arthur Rodrigues de Souza y Lívia Bevilacqua Batista de 20 años.

La Policía Civil de Brasil se acercó a la escena cerca de la medianoche y alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes intentaron sofocar el incendio y sofocar las llamas. Sin embargo, encontraron dentro del vehículo los cuerpos calcinados de las dos personas que viajaban dentro.

El comunicado de la Universidad a la que asistía Arthur Rodrigues de Souza

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Arthur Rodrigues.

En este momento de dolor, nos unimos en solidaridad con sus familiares, amigos y con todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir su trayectoria.

En nombre de toda la comunidad académica de São Leopoldo Mandic, expresamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos que el cariño y los recuerdos de Arthur traigan consuelo a todos los que sienten su partida.

Grupo MANDIC

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