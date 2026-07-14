14 de julio de 2026 Inicio
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El Banco Central compró u$s532 millones en una sola jornada

La autoridad monetaria alcanzó su mayor cifra de adquisición de divisas desde diciembre de 2022. Con esta operación, el BCRA encadena 126 jornadas consecutivas con saldo comprador y ya supera los u$s12.000 millones acumulados en lo que va del año.

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La entidad que lidera Santiago Bausili hilvanó 126 jornadas compradoras.

La entidad que lidera Santiago Bausili hilvanó 126 jornadas compradoras.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes una compra de u$s532 millones en el mercado cambiario, la adquisición más alta de la divisa norteamericana desde que asumió de Javier Milei. Para encontrar un registro superior, es necesario remontarse al 29 de diciembre de 2022, cuando regía el programa de incentivo exportador conocido como "dólar soja" durante la gestión anterior.

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Esta fuerte intervención le permitió a la entidad conducida por Santiago Bausili extender su racha positiva a 126 días consecutivos de compras netas. Desde el inicio de la denominada "fase cuatro" del programa monetario y cambiario en enero de este año, el organismo ha logrado adquirir un total de u$s12.267 millones, acercándose al objetivo anual fijado por el equipo económico, que oscila entre los 10.000 y 17.000 millones de dólares.

Según informaron fuentes oficiales, la magnitud de la compra de esta jornada se explicó principalmente por la liquidación de una obligación negociable (ON) y una oferta excepcionalmente alta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Estos factores estacionales y financieros fueron aprovechados por el Gobierno para continuar con su política de apuntalar las reservas internacionales del país.

El ingreso de divisas durante los primeros siete meses de 2026 ha estado traccionado por las liquidaciones de los sectores agroexportador y energético, sumado a la colocación de deuda por parte de provincias y empresas locales en mercados internacionales. De hecho, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) detallaron que solo en junio las empresas del sector liquidaron u$s3.007 millones, un 12% más que el mes previo.

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