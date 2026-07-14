Estados Unidos lanzó otra ola de ataques a Irán, que consideró "desmantelado" el acuerdo de paz La república islámica bombardeó una base estadounidense en Bahréin y dos buques petroleros de Emiratos Árabes. Washington respondió atacando objetivos militares iraníes y retomó el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz. Por Agregar C5N en









La Marina de Estados Unidos. X @CENTCOM

La guerra de Estados Unidos contra Irán continúa profundizándose tras la respuesta estadounidense al ataque iraní contra una base en Bahréin, que también alcanzó a dos buques petroleros vinculados a Emiratos Árabes Unidos. Desde Teherán acusaron a Washington de haber "desmantelado" el protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra.

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar una ronda adicional de ataques contra Irán para seguir degradando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz", confirmó el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) en X.

At 3 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching an additional round of strikes against Iran to continue degrading Iranian capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. The strikes are taking place as American forces prepare to resume the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026 El mismo organismo confirmó que se retomó el bloqueo naval contra Irán: "Los ataques se están llevando a cabo mientras las fuerzas estadounidenses se preparan para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y áreas costeras iraníes". El Centcom también informó que los objetivos militares iraníes alcanzados se encontraban en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de renovar el bloqueo naval "ha desmantelado, en cierto modo, el memorando" para pausar el conflicto y permitir negociaciones de paz, declaró el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en la televisión estatal.

Según medios iraníes, el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos fue alcanzado en represalia por una maniobra previa de Washington y tras las declaraciones del presidente estadounidense sobre el restablecimiento de un bloqueo en la zona.