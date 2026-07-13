Tercera jornada consecutiva de ofensiva estadounidense: EEUU volvió a bombardear Irán

Otra noche de ataques por parte de Washington volvió a golpear objetivos militares iraníes en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo más crítico para la energía global. Es la tercera jornada consecutiva de ofensivas y el Pentágono advirtió que seguirá imponiendo un alto costo a las fuerzas de Teherán.

Por orden del presidente Donald Trump, Estados Unidos lanzó este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán. El Comando Central (CENTCOM) informó en redes sociales que “a las 4:45 p.m. ET de hoy, comenzó la tercera noche consecutiva de ataques contra Irán, por orden del Comandante en Jefe” .

Según el comunicado, la ofensiva busca “imponer un alto costo a las fuerzas iraníes y degradar su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”. En ese sentido, un funcionario estadounidense dijo a la cadena de noticias CNN que los bombardeos apuntaron a activos militares iraníes , incluidos sistemas de vigilancia costera, capacidades de drones y misiles.

Por su parte, Donald Trump había anticipado públicamente que habría ataques esa noche y la siguiente, y aseguró que Estados Unidos iba a “eliminar” un presunto emplazamiento nuclear en la montaña conocido como Pickaxe Mountain. “Vamos a conquistar Pickaxe Mountain. Díganles a los iraníes que estén preparados. Que sepan que vamos a por ellos, ¿de acuerdo? No hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto”, declaró.

La escalada bélica forma parte de una jugada política de Trump, que notificó al Congreso que la "acción militar" contra Irán comenzó el 7 de julio y adelantó que hablará en horario estelar el jueves por la noche. En la carta enviada a los legisladores, el mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas "permanecen preparadas para tomar las medidas necesarias y apropiadas" frente a nuevas amenazas, con el objetivo de que Irán "deje de ser una amenaza para Estados Unidos y para nuestros aliados y socios.”

Los ataques se producen de que el Presidente republicano diera por terminado el marco de un acuerdo de alto el fuego firmado el 17 de junio, argumentando que continuaban los ataques iraníes contra embarcaciones que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Bloqueo naval en Ormuz

Estados Unidos anunció que este martes retomará el bloqueo naval contra el tráfico marítimo vinculado a Irán, en paralelo a la ofensiva aérea. El Comando Central (CENTCOM) informó que la operación se reactivará a las 4:00 p.m. hora del Este (20:00 GMT), por orden del presidente Donald Trump, y que las fuerzas intervendrán sobre embarcaciones que incumplan las restricciones impuestas por Washington.

Por su parte, el CENTCOM señaló que se permitirá la circulación de buques que respeten las disposiciones y pidió a los operadores mantenerse atentos a las alertas oficiales en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz. La medida refuerza la presión en una zona clave para el comercio mundial de energía por donde circula cerca del 20% del petróleo global. Tras los anuncios, el barril de Brent superó los 150 dólares, reflejando el impacto inmediato de la tensión en los mercados.

A su vez, el organismo recordó que en la primera etapa del bloqueo, entre abril y junio, sus fuerzas desviaron más de 140 embarcaciones, neutralizaron nueve buques que incumplieron las órdenes y autorizaron el tránsito de más de 50 barcos comerciales con ayuda humanitaria. La reanudación del operativo marca una nueva escalada en el conflicto y mantiene en vilo a los mercados internacionales, que dependen de la estabilidad en el estrecho de Ormuz para garantizar el flujo energético.