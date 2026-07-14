Irán atacó con misiles a dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz: un muerto y ocho heridos

Los petroleros de Emiratos Árabes Unidos fueron alcanzados mientras navegaban por aguas territoriales de Omán. El Gobierno emiratí condenó la ofensiva y advirtió que se reserva el derecho de responder.

Irán atacó con misiles a dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz: hubo un muerto y ocho heridos

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que dos buques petroleros de Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueran impactados por misiles de un crucero de Irán , mientras atravesaban el estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán. El ataque dejó un tripulante muerto, ocho heridos y provocó importantes daños materiales en ambas embarcaciones.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Emiratos, el Ministerio de Defensa informó que los petroleros Mombasa y Al Bahiyah fueron alcanzados durante su navegación por el corredor sur del estrecho, uno de los puntos más sensibles para el comercio mundial de petróleo.

Como consecuencia del ataque murió un ciudadano indio que integraba la tripulación del Mombasa, mientras que otras ocho personas resultaron heridas: seis de nacionalidad india y dos ucranianos. Cuatro de ellas permanecen en estado grave. Además, el impacto de los misiles provocó incendios a bordo de ambos buques, que posteriormente pudieron ser controlados.

Tras el episodio, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos condenó la ofensiva al considerar que constituye una grave violación del derecho internacional y una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región. Asimismo, advirtió que se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere necesarias para proteger su territorio, sus ciudadanos y sus intereses estratégicos. En la misma línea también se expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí.

En medio de la creciente tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , defendió el operativo militar de su país contra Irán y afirmó que las fuerzas estadounidenses mantienen el control del estrecho de Ormuz.

Durante una entrevista concedida el lunes por la noche a Newsmax, el mandatario sostuvo que la campaña militar estadounidense dañó severamente las capacidades militares iraníes y reiteró que su administración no permitirá que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Además, al ser consultado sobre la posibilidad de que Irán interrumpa el tránsito por el estratégico corredor marítimo, Trump respondió: "Nosotros lo controlamos. Ellos pueden causar problemas. Pueden hacer cosas que no están bien. Pero nosotros lo controlamos".

El estrecho de Ormuz concentra una parte significativa del transporte marítimo mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier incidente en la zona genera preocupación en los mercados internacionales y eleva el riesgo de una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente.