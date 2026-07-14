14 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Irán atacó con misiles a dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz: un muerto y ocho heridos

Los petroleros de Emiratos Árabes Unidos fueron alcanzados mientras navegaban por aguas territoriales de Omán. El Gobierno emiratí condenó la ofensiva y advirtió que se reserva el derecho de responder.

Por

Irán atacó con misiles a dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz: hubo un muerto y ocho heridos

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que dos buques petroleros de Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueran impactados por misiles de un crucero de Irán, mientras atravesaban el estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán. El ataque dejó un tripulante muerto, ocho heridos y provocó importantes daños materiales en ambas embarcaciones.

EE.UU. sumó un nuevo ataque a Irán. 
Te puede interesar:

Tercera jornada consecutiva de ofensiva estadounidense: EEUU volvió a bombardear Irán

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Emiratos, el Ministerio de Defensa informó que los petroleros Mombasa y Al Bahiyah fueron alcanzados durante su navegación por el corredor sur del estrecho, uno de los puntos más sensibles para el comercio mundial de petróleo.

Como consecuencia del ataque murió un ciudadano indio que integraba la tripulación del Mombasa, mientras que otras ocho personas resultaron heridas: seis de nacionalidad india y dos ucranianos. Cuatro de ellas permanecen en estado grave. Además, el impacto de los misiles provocó incendios a bordo de ambos buques, que posteriormente pudieron ser controlados.

Tras el episodio, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos condenó la ofensiva al considerar que constituye una grave violación del derecho internacional y una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región. Asimismo, advirtió que se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere necesarias para proteger su territorio, sus ciudadanos y sus intereses estratégicos. En la misma línea también se expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí.

Donald Trump: "Nosotros controlamos el estrecho de Ormuz"

En medio de la creciente tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el operativo militar de su país contra Irán y afirmó que las fuerzas estadounidenses mantienen el control del estrecho de Ormuz.

Durante una entrevista concedida el lunes por la noche a Newsmax, el mandatario sostuvo que la campaña militar estadounidense dañó severamente las capacidades militares iraníes y reiteró que su administración no permitirá que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Además, al ser consultado sobre la posibilidad de que Irán interrumpa el tránsito por el estratégico corredor marítimo, Trump respondió: "Nosotros lo controlamos. Ellos pueden causar problemas. Pueden hacer cosas que no están bien. Pero nosotros lo controlamos".

El estrecho de Ormuz concentra una parte significativa del transporte marítimo mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier incidente en la zona genera preocupación en los mercados internacionales y eleva el riesgo de una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El alto al fuego en Medio Oriente llevaba tan solo un mes.

Trump aseguró que EEUU será "el guardián del estrecho de Ormuz": "Vamos a administrarlo"

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz pero Estados Unidos lo niega. 

EEUU volvió a lanzar ataques y afirmó que busca debilitar a Irán en el estrecho de Ormuz

Ali Khamenei fue despedido por millones de personas.

Irán sepultó a Ali Khamenei tras una histórica despedida en medio de la guerra con Estados Unidos

El funeral del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en la ciudad santa iraquí de Nayaf.

Irán respondió los bombardeos de EEUU y atacó a sus aliados en el golfo Pérsico

El estrecho de Ormuz es navegado a diario por miles de barcos.

EEUU volvió a bombardear Irán tras los incidentes en el estrecho de Ormuz

Donald Trump habló ante representantes de la OTAN.

Trump afirmó que la tregua con Irán "se terminó" porque "son basura"

Rating Cero

Desvincularon a Zoe, exparticipante de Gran Hermano, que estaba en el stream.

Escándalo: Telefe desvinculó a Zoe Bogach que quedó envuelta en un escándalo de redes sociales

Marie Claire González se destacaba como influencer empresarial.

Dolor: murió una famosa influencer a los 39 años después de hacer una grave denuncia

Manuel fue eliminado con el 51,2%.

Manuel Ibero fue eliminado de Gran Hermano

Katia La Tana Fenocchio.

Una exparticipante de Gran Hermano denunció que la atacaron con pirotecnia durante los festejos del Mundial

De American Horror Story al cuarteto cordobés: la actriz de Hollywood que es fanática de la Mona Jiménez

De American Horror Story al cuarteto cordobés: la actriz de Hollywood que es fanática de la Mona Jiménez

Susana Giménez volvió a criticar a la China Suárez y dejó en claro que no la pasa.

Susana Giménez fulminó a la China Suárez y la descartó para su biopic: "No tiene carisma"

últimas noticias

Desvincularon a Zoe, exparticipante de Gran Hermano, que estaba en el stream.

Escándalo: Telefe desvinculó a Zoe Bogach que quedó envuelta en un escándalo de redes sociales

Hace 27 minutos
Marie Claire González se destacaba como influencer empresarial.

Dolor: murió una famosa influencer a los 39 años después de hacer una grave denuncia

Hace 49 minutos
Manuel fue eliminado con el 51,2%.

Manuel Ibero fue eliminado de Gran Hermano

Hace 1 hora
play
Los capitanes: Maradona y Shilton, protagonistas principales de El Partido.

El Partido no es sólo fútbol: Argentina-Inglaterra del 86 entre las genialidades de Maradona y el conflicto histórico por Malvinas

Hace 2 horas
play

Irán atacó con misiles a dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz: un muerto y ocho heridos

Hace 2 horas