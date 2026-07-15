15 de julio de 2026 Inicio
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La tarotista que acertó el gol de Julián Álvarez anticipó cómo saldrá Argentina ante Inglaterra

La especialista se volvió viral durante los últimos partidos gracias a la precisión de sus pronósticos.

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La tarotista que acertó el gol de Julián Álvarez anticipó cómo saldrá Argentina ante Inglaterra
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Una tarotista predijo el resultado de Argentina vs. Inglaterra

Una tarotista predijo el resultado de Argentina vs. Inglaterra

La tarotista que acertó el gol de Julián Álvarez anticipó cómo saldrá Argentina ante Inglaterra. Según explicó la especialista, el enfrentamiento contra el conjunto inglés tendrá un componente emocional sumamente especial debido a la historia que une a ambas selecciones.

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“Mañana juega Argentina versus Inglaterra y estuve mirando esta parte energética. Va a ser un partido en donde vamos a estar con el corazón en la mano”, expresó.

En esa misma línea, anticipó un desarrollo muy disputado y con escasas ventajas para ambos lados, señalando que “va a ser un partido dificultoso, muy aguerrido y cerrado. Lo que va a traer una carga extra para nosotros es el peso emocional y simbólico que tiene este encuentro contra Inglaterra”.

Argentina vs. Inglaterra, la semifinal de la Copa del Mundo.

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El análisis para derrotar a Inglaterra

Al analizar la estrategia del rival, bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, Mar Mágica advirtió que el seleccionado inglés apostará a la paciencia y a golpear en momentos muy específicos del partido. “Inglaterra va a querer tomar acciones rápidas. Va a esperar una pérdida de pelota o un mal pase para salir rápidamente y desde ahí intentar convertir los goles”, detalló sobre la propuesta táctica del adversario.

Ante este panorama, la tarotista remarcó que la clave para la Albiceleste estará en su capacidad de reacción y en su fortaleza mental para sobreponerse a las dificultades que se presenten en el terreno de juego.

“Argentina en algún momento quizás tenga que romper con una estructura del juego, cambiar estrategias. Van a tener que tener mucha fuerza de voluntad. Pueden aparecer situaciones inesperadas y un juego que los desestabilice”, advirtió, para luego añadir que los futbolistas “van a tener que reorganizarse, poner mucha perseverancia, enfoque, disciplina y fuerza de voluntad”.

"Elijo creer", el mensaje de Mar Mágica para los hinchas argentinos

Hacia el final de su lectura, Mar Mágica se dirigió directamente a los hinchas argentinos para renovar la ilusión de alcanzar una nueva final mundialista y mantener encendido el apoyo popular.

“Va a ser un juego cerrado. Vamos a elegir creer. Vamos Argentina, que podemos. Vamos por todas esas cábalas, vamos a alentar hasta el final y por esos cambios inesperados que quizás puedan cambiarlo todo”, expresó con entusiasmo, cerrando su vaticinio con una contundente frase que alimenta las expectativas de todo el país: “Es posible”.

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