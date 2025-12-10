10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Trump obligará a los turistas que deseen ingresar a Estados Unidos a mostrar su historial de redes sociales

Aquellos extranjeros que quieran visitar el país deberán brindar los últimos cinco años de su historial en las redes. Esta medida surge después de la noticia del congelamiento de la inmigración procedente de 19 países.

Por
Trump obligará a los turistas que deseen ingresar a Estados Unidos a mostrar su historial de redes sociales

Según una nueva propuesta de la administración de Donald Trump, los turistas que deseen ingresar a Estados Unidos deberán proporcionar los últimos cinco años de su historial de redes sociales.

Zelensky confirmó que Ucrania podría ir a elecciones en los próximos meses
Te puede interesar:

Zelensky confirmó que Ucrania podría ir a elecciones en los próximos meses

Desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informaron que los viajeros que provengan de países que forman parte de un programa de exención de visa necesitarían proporcionar información personal adicional como parte de una solicitud electrónica, detallaron desde CNN.

También deberán entregar direcciones de correo electrónico, números de teléfono e información sobre sus familiares para lograr un paso seguro. Tras este paso, las autoridades de estadounidense tendrá 60 días para proporcionar comentarios.

"Si un solicitante no responde la pregunta o simplemente no tiene una cuenta en las redes sociales, la solicitud ESTA aún puede presentarse sin una interpretación o inferencia negativa", añadieron las autoridades.

Este requisito será para aquellos turistas que utilicen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, o ESTA, como parte de exención de visa para ciudadanos de 42 países, incluidos el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Israel y Qatar, así como muchos otros países europeos, añadieron de CNN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agentes del ICE se llevaron detenido a una manifestante.

EEUU: uno de los estados más perseguidos por Donald Trump sancionó una ley para denunciar a los agentes migratorios

Donald Trump y Lula da Silva.

Lula da Silva le pidió ayuda a Trump para capturar al mayor evasor fiscal de Brasil

Donald Trump y una nueva presión a Nicolás Maduro. 

Ultimátum de EEUU para Maduro: "Sus días están contados"

Trump se adjudicó la victoria de LLA en Argentina. 

Trump aseguró que "Milei estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé"

Trump y los condecorados por el líder republicano.

Stallone, KISS y Gloria Gaynor entre los homenajeados por Trump en el Kennedy Center 2025

Venezuela reclutó 5.600 nuevos soldados para hacer frente a las amenazas de invasión de Estados Unidos.

Máxima tensión: ante el despliegue militar de EEUU, Venezuela reclutó 5.600 nuevos soldados

Rating Cero

Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming

Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming: de quienes se trata

La serie ya disponible en Netflix tiene 12 episodios. 
play

Está en Netflix y tiene pocos capítulos con drama legal, comedia y justicia social

Zaira Nara se reencontró con Bauletti.

El reencuentro entre Zaira Nara y Bauletti, en medio de rumores de la reconciliación con su ex

Un romance clásico que brilló en los 2000, que aún se encuentra en Netflix.
play

Está Jennifer López y Netflix la eliminará pronto: la película que tenés que ver ya

Esta serie escala entre lo más visto de Netflix.
play

Esta serie al estilo western llegó a Netflix y está siendo lo más visto: de cuál se trata

Miniserie enigmática que destaca en Netflix por su propuesta emocional y visual.
play

La enigmática serie de Netflix que te atrapa con su trama: tiene 10 capítulos

últimas noticias

La ambientación refuerza esa sensación de viaje.

Dónde probar cocina latina y cócteles llamativos en Caballito

Hace 34 minutos
Los allanamientos se dan en 11 oficinas ubicadas en CABA. 

Causa AFA: hay nuevos allanamientos en oficinas financieras y ordenaron abrir cajas de seguridad

Hace 1 hora
Llega la Noche de las Jugueterías: descuentos y promociones especiales para las fiestas

Llega la Noche de las Jugueterías: descuentos y promociones especiales para las fiestas

Hace 1 hora
Sabalenka, polémica con sus declaraciones.

Aryna Sabalenka cuestionó la inclusión de jugadoras trans en el circuito WTA

Hace 1 hora
Boca se enfrentará ante Gimnasia de Chivilcoy, mienras que River se enfrentará a Bolivar

Se sorteó la Copa Argentina 2026: contra quién jugarán River y Boca

Hace 1 hora