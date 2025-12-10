Trump obligará a los turistas que deseen ingresar a Estados Unidos a mostrar su historial de redes sociales Aquellos extranjeros que quieran visitar el país deberán brindar los últimos cinco años de su historial en las redes. Esta medida surge después de la noticia del congelamiento de la inmigración procedente de 19 países. Por + Seguir en







Según una nueva propuesta de la administración de Donald Trump, los turistas que deseen ingresar a Estados Unidos deberán proporcionar los últimos cinco años de su historial de redes sociales.

Desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informaron que los viajeros que provengan de países que forman parte de un programa de exención de visa necesitarían proporcionar información personal adicional como parte de una solicitud electrónica, detallaron desde CNN.

También deberán entregar direcciones de correo electrónico, números de teléfono e información sobre sus familiares para lograr un paso seguro. Tras este paso, las autoridades de estadounidense tendrá 60 días para proporcionar comentarios.

"Si un solicitante no responde la pregunta o simplemente no tiene una cuenta en las redes sociales, la solicitud ESTA aún puede presentarse sin una interpretación o inferencia negativa", añadieron las autoridades.