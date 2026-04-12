12 de abril de 2026 Inicio
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Video: así demolieron un histórico hotel de Miami para construir dos torres de lujo

Se trata del Mandarin Oriental Miami, que se ubicaba en la isla artificial de Brickell Key. Tenía más de 20 pisos y funcionó durante 25 años.

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Un histórico hotel de Miami fue demolido.

Un histórico hotel de Miami fue demolido.

X (@juliovschneider)

El emblemático Mandarin Oriental Miami fue demolido en una impactante implosión, en el marco de un plan de obras para construir dos torres de lujo en el predio. Se trataba de uno de los hoteles más reconocidos de Estados Unidos, ubicado en una zona exclusiva.

El hecho se produjo en Mendoza.
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El operativo, considerado el mayor de este tipo en Miami en más de una década, fue planificado durante casi dos años y ejecutado con estrictas medidas de seguridad. La estructura, situada en la isla artificial de Brickell Key y de más de 20 pisos, cayó sobre sí misma en una maniobra diseñada para minimizar los riesgos.

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La demolición le puso punto final al funcionamiento del hotel, que funcionó durante 25 años y fue uno de los símbolos del lujo en la ciudad. Inaugurado en 2000, el complejo cerró sus puertas en 2025 como parte de un ambicioso proyecto inmobiliario.

En tanto, ahora se construirán dos torres lujosas, que incluirán residencias y un renovado hotel, con una finalización prevista para 2030. La demolición, considerada histórica, quedó registrada en distintos videos en las redes sociales y se viralizó rápidamente por su espectacularidad visual.

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