Video: así demolieron un histórico hotel de Miami para construir dos torres de lujo Se trata del Mandarin Oriental Miami, que se ubicaba en la isla artificial de Brickell Key. Tenía más de 20 pisos y funcionó durante 25 años. Por + Seguir en







Un histórico hotel de Miami fue demolido. X (@juliovschneider)

El emblemático Mandarin Oriental Miami fue demolido en una impactante implosión, en el marco de un plan de obras para construir dos torres de lujo en el predio. Se trataba de uno de los hoteles más reconocidos de Estados Unidos, ubicado en una zona exclusiva.

El operativo, considerado el mayor de este tipo en Miami en más de una década, fue planificado durante casi dos años y ejecutado con estrictas medidas de seguridad. La estructura, situada en la isla artificial de Brickell Key y de más de 20 pisos, cayó sobre sí misma en una maniobra diseñada para minimizar los riesgos.

Embed MANDARIN ORIENTAL MIAMI DEMOLITION pic.twitter.com/2KJXj4ahL0 — Joel Franco (@OfficialJoelF) April 12, 2026 La demolición le puso punto final al funcionamiento del hotel, que funcionó durante 25 años y fue uno de los símbolos del lujo en la ciudad. Inaugurado en 2000, el complejo cerró sus puertas en 2025 como parte de un ambicioso proyecto inmobiliario.