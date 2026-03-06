IR A
Yanina Latorre aseguró que Pampita conducirá un programa en la TV Pública por una cifra millonaria

La panelista reveló detalles sobre el nuevo proyecto de la modelo en el canal estatal y generó indignación por los valores que cobraría. Según la información brindada, Carolina Ardohain percibirá una suma exorbitante por apenas cuatro jornadas de grabación.

Yanina Latorre afirmó que Pampita cerraría, en estos días, un abultado contrato para conducir un ciclo en TV Pública. 

Infobae - Ciudad Magazine

La conductora Yanina Latorre confirmó que Carolina "Pampita" Ardohain tendrá un ciclo de entrevistas en la TV Pública por el cual cobraría $25 millones. La noticia trascendió este jueves tras conocerse el supuesto acuerdo que vincula a la famosa modelo con la señal televisiva nacional.

El anuncio surgió durante la última emisión del programa Sálvese Quien Pueda, por América TV, donde Latorre brindó precisiones sobre el vínculo contractual de la conductora. "Por cuatro días de trabajo le van a pagar con nuestros impuestos $25 millones", sostuvo la rubia al denunciar el gasto estatal.

"Todavía no está firmado el contrato, están ultimando los detalles", aclaró la mediática y agregó: "Todavia no me pasaron los nombres de las personas que va a entrevistar". La propuesta consiste en un formato de conversaciones exclusivas que la producción planea resolver en muy pocas jornadas de rodaje para optimizar los tiempos.

Los integrantes del panel de SQP manifestaron su asombro ante el presupuesto que el canal destinaría para contratar a la figura de la moda. "Recordemos que tuvo Pampita On Line en Telefe y no le fue bien. Despues, pasó al cable", manifestó Latorre sobre los últimos trabajos de Ardohain como conductora.

"No lo gana Wanda conduciendo Masterchef", arremetió incisiva, como siempre, la esposa del exfutbolista Diego Latorre. Estas declaraciones provocaron una fuerte repercusión inmediata en las diversas plataformas digitales del país. En X e Instagram, gran cantidad de usuarios manifestaron su descontento por el monto salarial mencionado en relación a la situación actual del país.

Hasta el momento, ninguna autoridad oficial de la TV Pública ni los representantes de la propia modelo emitieron algún comunicado sobre esta información mediática. La expectativa crece mientras el público espera una desmentida o ratificación sobre las cifras que circularon durante las últimas horas.

