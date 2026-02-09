Venezuela: Corina Machado denunció el secuestro del opositor Juan Pablo Guanipa horas después de su liberación Su familia y otros dirigentes opositores visibilizaron el caso. El episodio profundiza la crisis institucional que atraviesa el país tras la caída de Nicolás Maduro y la persistente disputa de poder. Por + Seguir en







Venezuela: secuestran al opositor Juan Pablo Guanipa horas después de su liberación

La crisis política venezolana sumó un nuevo episodio de tensión: el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue secuestrado en Caracas pocas horas después de haber sido excarcelado, según denunciaron familiares y referentes de la oposición.

De acuerdo con el relato de su hijo, Ramón Guanipa, un grupo de hombres armados y sin identificación interceptó el vehículo en el que se trasladaba el exdiputado y lo obligó a descender antes de llevárselo por la fuerza. La familia exigió una prueba de vida inmediata y responsabilizó al aparato estatal por cualquier daño que pueda sufrir.

La líder opositora María Corina Machado también confirmó el hecho y aseguró que el dirigente fue “violentamente” capturado por hombres vestidos de civil que se movilizaban en varios vehículos, en un operativo ocurrido en un barrio residencial de la capital venezolana.

"Urgente. Alerta Internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", escribió Machado en su cuenta de X.

image Guanipa había recuperado la libertad el domingo tras permanecer más de ocho meses detenido, acusado por el oficialismo de integrar una supuesta conspiración contra el proceso electoral, cargos que la oposición y organismos de derechos humanos calificaron como persecución política.

El caso se produce en medio de un escenario de extrema fragilidad institucional en Venezuela, atravesado por la transición política posterior al secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y las tensiones entre el gobierno interino y los sectores opositores.